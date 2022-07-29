17% زيادة في معدلات الاستثمار الاجنبي بالصين خلال أول 6 شهور 2022

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البر الرئيسي الصيني، قيد الاستخدام الفعلي، توسع بنسبة 17.4 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري 2022.

ومن حيث قيمة الدولار الأمريكي، ارتفع حجم تدفق الاستثمار بنسبة 21.8 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 112.35 مليار دولار أمريكي.

وشهدت الصناعات عالية التكنولوجيا زيادة سريعة نسبتها 33.6 بالمائة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر الستة الأولى. وعلى وجه الخصوص، ارتفع الاستثمار الأجنبي في كل من قطاعي التصنيع عالي التكنولوجيا والخدمات عالية التكنولوجيا بنسبة 31.1 بالمائة و34.4 بالمائة على التوالي.

وتلقت صناعة الخدمات 537.13 مليار يوان من الاستثمار الأجنبي في هذه الفترة، بزيادة 9.2 بالمائة قياسا إلى نفس الفترة من العام الفائت.

وازداد الاستثمار من جمهورية كوريا والولايات المتحدة وألمانيا بنسبة 37.2 بالمائة و26.1 بالمائة و13.9 بالمائة على أساس سنوي على التوالي.

وسجل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مناطق الصين الغربية زيادة نسبتها 43.9 بالمائة في فترة يناير - يونيو، تلاه الاستثمار إلى المناطق الوسطى والمناطق الشرقية، ليسجل نموا بـ 25 بالمائة و15.6 بالمائة على التوالي.

انطلاق قطار شحن سريع بين الصين وأوروبا:

من جهة أخري قالت مديرية جمارك شانغهاي إن قطار شحن بين الصين-أوروبا، يحمل أكثر من 980 طنًا من البضائع، غادر شانغهاي بعد ظهر يوم الخميس الماضي متجهًا نحو ألماتي في كازاخستان.

وتمثل المغادرة إطلاق أول قطار شحن بين الصين -أوروبا من شانغهاي إلى آسيا الوسطى.

وبسبب وباء كوفيد-19، علّقت شانغهاي خدمة قطار الشحن بين الصين -أوروبا بشكل مؤقت، لكنها استؤنفت في مايو لمواجهة الطلب القوي من شركات التجارة الخارجية.

وفي النصف الأول من العام الجاري، تعاملت شانغهاي مع 12 قطار شحن بين الصين -أوروبا، حملت 1166 حاوية معيارية بوزن حمولة يزيد عن 7234 طنا، وبقيمة 293 مليون يوان (نحو 43.5 مليون دولار أمريكي).

وأطلقت شانغهاي أول قطار شحن بين الصين-أوروبا في سبتمبر 2021. ويوجد في المدينة حاليا تسعة مسارات شحن متصلة مع 13 مدينة في خمس دول على طول الحزام والطريق.

وحتى الآن، تعاملت شانغهاي مع 35 قطار الشحن المذكور حملت 3438 حاوية من البضائع التي تزن إجماليًا 23600 طن، بقيمة 1.024 مليار يوان.