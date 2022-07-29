اغنية محمد حماقي الجديدة ادرينالين تتخطي حاجز الـ500 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة

تصدرت اغنية محمد حماقي الجديدة ادرينالين، اليوم الجمعة الموافق 29/7/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، وذلك بعدما حققت نجاحا باهرا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحققت اغنية محمد حماقي الجديدة ادرينالين نجاحا غير مسبوقة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أنها تخطت حاجز الـ500 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب YouTube.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة التفاصيل حول اغنية محمد حماقي الجديدة ادرينالين، وهي على النحو التالي:-

اغنية محمد حماقي الجديدة درينالين

عدد مشاهدات أغنية أدرينالين

واستطاعت الأغنية الاقتراب من حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من إصدارها، وتداولها مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بسرعة.

إصدار اغنية ادرينالين

وفي وقت سابق، أعلن محمد حماقي عبر تطبيق انستجرام عن إصدار أغنية أدرينالين، التي تفاعل معها الجمهور سريعا مع إصدارها.

وساهم في إعداد اغنية محمد حماقي الجديدة ادرينالين مجموعة من الملحنين وهما، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس تميم، Dick Beetham ماستر، مهندس صوت احمد جودة، جيتار مصطفى اصلان، طبلة سعيد الارتيست، درامز خالد ماندو، مزمار محمود شاهي، اكورديون وائل النجار، تصوير البوستر وتصميم الفيديو الفنان عماد قاسم.

كلمات اغنية محمد حماقي الجديدة ادرينالين

وتقول كلمات الأغنية: «لمست إيدي عملت كونتاكت..الكهربا مسكت في الشرايين..زودت الأدرينالين.. قلبي وعيني مش قادرين.. مشت قلبي على الخط..ماراحش شمال وماشافش يمين..انا هنجت اتبنجت اتمزجت انا معمولي كمين..الله عالبسمه البسمة.. والعود والرسمة الرسمة..جايه في وقتها والله.. ماهي جت في اللحظة الحاسمة..الله عالخفه الخفة».

«والعود واللفة اللفة..جايه في وقتها والله.. ماهي جت من بعد اللهفة. ثانية واحده بس نفهم..الجمال ده مش بيرحم.. الجمال ده ناره قايده..كل نظره متعه زايده.. ثانيه واحده بس ندرس.. الجمال ده يهري يفرس..الجمال ده ناره والعه.. من الدلع ومن الملاوعه..لحظه واحده بس هدّوا.. الجمال ده مين اللي قده.. الجمال ده ناره جنه.. معذورين لو اتفتننا..لحظه واحده لحظه واحده.. لا بجد احلى واحده.. في الطعامه زايده حتة.. حتتين تلاته سته».