موعد وشروط التقديم على وظائف منصة جدارة 1444.. اعرف الخطوات والرابط jadara

يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين الباحثين عن عمل على عدد من الوظائف الشاغرة للمعلمين، وذلك مما دفعهم لمعرفة موعد وشروط التقديم على وظائف منصة جدارة 1444، بالإضافة إلى معرفة الخطوات والرابط jadara.

وأعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن عدد من الوظائف الشاغرة للمعلمين، وبلغ عدد الوظائف المطلوبة نحو 11.547 وظيفة تعليمية مختلفة في العديد من التخصصات، ويتم التعاقد مع المعلمين طبقا إلى لائحة الموارد البشرية.

وقامت أيضًا الوزارة بالإعلان عن التقديم على الوظائف الشاغرة يتم بشكل إلكتروني، ويتم ذلك عبر نظام جدارة الإلكتروني jadara.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذه المقالة، موعد وشروط التقديم على وظائف منصة جدارة 1444، ومعرفة الخطوات والرابط jadara، وهي على النحو التالي:-

موعد التقديم على وظائف منصة جدارة 1444 التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن موعد التقديم على وظائف منصة جدارة 1444 التعليمية الشاغرة بها، وهي على النحو التالي:-

تبدأ التقديمات على الوظائف التعليمية الشاغرة، يوم الأحد الموافق 2/1/1444ه‍ حتى 9/1/1444ه‍ من الشهر نفسه، وذلك عبر نظام جدارة الإلكتروني jadara.

شروط التقديم على وظائف منصة جدارة 1444 التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن شروط التقديم على وظائف منصة جدارة 1444 التعليمية والتي يجب توافرها في المتقدم، وهي على النحو التالي:-

- انطباق شروط الوظيفة على المتقدم.

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على شهادة جامعية في مجال التخصص.

- تحقيق المتقدم للضوابط المهنية، وشروط مزاولة مهنة التعليم داخل المملكة.

خطوات التقديم على وظائف منصة جدارة التعليمية 1444

أعلنت وزارة التعليم عن خطواتخطوات التقديم على وظائف منصة جدارة التعليمية 1444 الشاغرة، والتي تتم بشكل إلكتروني عبر نظام jadara، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول على موقع الرسمي لنظام جدارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- قم بتسجيل الدخول، وقم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكود التحقق المرئي، ثم يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.

- قم بالضغط على ارغب بالتقديم على (وظائف جدارة).

- قم بكتابة البيانات المطلوبة، ثم قم بتحديد الوظيفة المناسبة.

- قم بقراءة الشروط جيدا.

- قم بكتابة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح، ثم قم بإرفاق الأوراق المطلوبة.

- بعد ملء البيانات بشكل صحيح ورفع الصورة المطلوبة قم بالضغط على تسجيل الطلب.

التخصصات المطلوبة لوظائف منصة جدارة 1444

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن التخصصات المطلوبة لوظائف منصة جدارة 1444 الشاغرة، وهي على النحو التالي:-

- لغة إنجليزية.

- رياضيات.

- إدارة أعمال.

- فيزياء.

- كيمياء.

- أحياء.

- مهارات رقمية.