نماذج من أسئلة المعرفة والتفكير النقدي لاختبارات القبول في الجامعات الأهلية المصرية

تنطلق المرحلة الثالثة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، يوم الاثنين المقبل الموافق 1/8/2022، وذلك لجميع طلاب وطالبات الشهادات المعادلة والثانوية العامة، الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على إلكترونيًا عبر الإنترنت، وقاموا بتسديد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجاري، وذلك وفقا لإعلان الموقع الرسمي للجامعات.

وأعلن مكتب القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية – الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، انعقاد اختبارات القبول بالجامعات الأهلية السالف ذكرها، يوم الاثنين من كل أسبوع، بداية أول أغسطس وحتى نهاية سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان نتائج التنسيق يوم الخميس من كل أسبوع.

ويحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية الأربع أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة.

جدير بالذكر أن نظام القبول بالجامعات الأهلية يعتمد اعتمادا كليا على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني 70% للمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي.

وفي السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، نماذج من أسئلة الاختبار المعرفى، والتفكير النقدي لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية المصرية:

9-8 8-8 7-10 6-9 5-5 4-6 3-8 2-8 1-10

الباحثين عن فرصة في الجامعات الأهلية المصرية.. اتبع الآتي

يعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي).

خطوتين لتعقد الجامعات الأهلية اختبارات قبول

الخطوة الأولى: ويكون مخصصًا للطالب حسب نوعية الكلية التي يتقدم لها، حيث يتم تطوير اختبار معرفي إلكتروني مخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها في مراحله الدراسية السابقة، والمتعلقة بالبرنامج الدراسي المتقدم له.

وعلى سبيل المثال يركز اختبار الطلاب المتقدمين لمجالات الهندسة، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية، والفيزيائية، وفيما يركز اختبار الطلاب المتقدمين لبرامج الطب، والصيدلة، وما يُماثلها على المعارف البيولوجية، والكيمياء.

الخطوة الثانية: هو اختبار دولي لقياس المهارات العقلية، والتفكير النقدي للطالب، حيث يُقيم الاختبار قياس مهارات حل المشكلات وتحليلها، ومهارات الإبداع، والتفسير، والتقييم، وأخيرًا بناء العلاقات السببية، وهذا الاختبار شديد الأهمية؛ لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المؤهل لها، ويمثل ما نسبته 5% من المجموع الاعتباري.