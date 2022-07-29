أسعار الذهب والفضة في الأمارات اليوم الجمعة 29 -7-2022

حققت اسعار الذهب في الامارات استقرار اليوم الجمعة بعد الارتفاعات القوية التى شهدتها سعر الاوقية عالميا ما اثر على ارتفاع اسعار الذهب في اسواق الصاغة الأماراتية التى تعد من أكبر اسواق تجار الذهب والمعادن الثمينة بالمنطقة.

أسعار الذهب بالأمارات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022:

وقد سجلت اسعار الذهب في الأمارات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 الاتي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 208.14درهم إمارتي.

سعر جرام الذهب عيار 22: 190.80 درهم إمارتي.

سعر جرام الذهب عيار 21: 182.12 درهم إمارتي.

سعر جرام الذهب عيار 18: 156.11 درهم إمارتي.

سعر جرام الذهب عيار 14: 121.42 درهم إمارتي.

أسعار الفضة في الأمارات :

وقد حققت ايضا اسعار الفضة استقرار حيث جاءت كالأتي :

بلغ سعر جرام الفضة عيار 99.9 نحو 2.39 درهم أماراتي.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 95.8 نحو 2.29 درهم أماراتي.

بلغ جرام الفضة عيار 92.5 نحو 2.21 درهم أماراتي.

بلغ جرام الفضة عيار 90 نحو 2.15 درهم أماراتي.

بلغ سعر أونصة الفضة نحو 74.40 درهم أماراتي.

الأمارات من أكبر مشترين الذهب في 2021:

وأظهر أحدث تقرير من مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي الأماراتي حافظ، على مكانته ضمن أكبر حائزي الذهب العالميين بنهاية عام 2021، بحيازة 55.2 طن، بما يعادل حيازة 18 دولة من المعدن النفيس.

53% نمو في الطلب عى الذهب بالأمارات خلال النصف الثاني من 2022:

ارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات خلال النصف الأول 2022 بنسبة 53% إلى 29.7 طن، مقارنة مع 19.44 طن في النصف الأول 2021.

وقفز الطلب الاستهلاكي على الذهب في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 74% إلى 15.2 طن، مقارنة مع 8.8 طن في الربع الثاني من عام 2021، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الأول 2017، وذلك وفقًا لأحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وتصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط في الطلب الاستهلاكي على الذهب خلال إبريل ومايو ويونيو 2022 بحصة 24% من إجمالي الطلب الاستهلاكي في المنطقة البالغ 62.5 طن، وسجلت السعودية 12.2 طن والكويت 4.8 طن ومصر 7.6 ط

الأمارات تحتل 48 حول العالم في حيازة الذهب:

وتأتي الإمارات بالمرتبة 48 عالميًا بين تصنيف يضم (98 دولة بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) في حجم حيازتها من الذهب، حسب تقرير شهر فبراير 2022.

وكان المركزي الإماراتي سجل خلال عام 2020 أعلى مشتريات سنوية من الذهب في تاريخه بمقدار 35 طنًا، ليواصل مشترياته الضخمة التي بدأها في عام 2019 بمقدار 15 طنًا.

واستهل المركزي الإماراتي العام الماضي بمبيعات 6.9 طن خلال يناير 2021، ثم تحول للشراء على مدى 4 أشهر متتالية بمقدار 0.2 طن في فبراير، ثم ضاعف كميات المشتريات في مارس لتصل إلى 3.2 طن.

وقام المركزي الإماراتي بشراء 1.2 طن في أبريل الماضي، ثم شراء 0.2 طن من المعدن الأصفر في مايو الماضي، فيما سجل مبيعات 0.3 طن في يونيو، ثم أعقبها بمبيعات في حدود 0.2 طن في يوليو، ثم تحول للشراء في أغسطس بمقدار 0.3 طن، بينما باع 0.6 طن في سبتمبر، ثم اشترى 1.1 طن في أكتوبر، فيما باع 0.7 طن في نوفمبر 2021.

ووفق التقرير تتجاوز احتياطيات الإمارات من الذهب حيازة 18 دولة إذ تبلغ الاحتياطيات المجمعة لهذه الدول 54.4 طن.

وضمت قائمة الدول الـ18 كل من (ليتوانيا 5.8 طن، كولومبيا 4.7 طن، البحرين 4.7 طن، بروناي دار السلام 4.6 طن، غينيا 4.2 طن، موزمبيق 3.9 طن، سلوفينيا 3.2 طن، جزيرة أروبا 3.1 طن، البوسنة والهرسك 3 أطنان، ألبانيا 2.8 طن، لوكسمبرغ 2.2 طن، هونغ كونغ 2.1 طن، آيسلندا 2 طن، ترينداد باغو 1.9 طن، هايتي 1.8 طن، اليمن 1.6 طن، سورينام 1.5 طن، السلفادور 1.4 طن).