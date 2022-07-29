شروط تنسيق الكليات العسكرية 2022-2023 والرابط الرسمي للتقديم إلكترونيا

يبحث عدد كبير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية عن شروط تنسيق الكليات العسكرية 2022 والرابط الرسمي للتقديم إلكترونيا، وذلك للالتحاق بها.

خلال الفترة الماضية، تم الإعلان بشكل رسمي على قبول دفعة جديدة في الكليات العسكرية للعام الدراسي الجاري 2022-2023، والتي تتمثل في (الأكاديمية الحربية الجوية - الدفاع الجوي والحربية والبحرية)، وفي الكليات العسكرية وهي (كلية الطب الكليات المسلحة، وفي الكلية الفنية العسكرية والكلية العسكرية التكنولوجية).

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة التفاصيل المتعلقة حول تنسيق الكليات العسكرية 2022 - 2023، التي يتم البحث عنها بشكل دوري ومستمر، وهي على النحو التالي:-

شروط تنسيق الكليات العسكرية 2022 - 2023

ولقد تم الإعلان على شروط القبول في جميع الكليات العسكرية، والتي تتمثل فيما يلي:-

الكلية الحربية

الكلية الحربية يمكن التقديم عليها من قبل طلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوي الأزهري.

تقبل كلًا من القسم العلمي والأدبي.

لا يجب أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 21 عامًا في 1/11/2022.

أن يكون الطالب حاصل على مجموع أكبر من 70% للعلمي، والأدبي أكثر من 75%.

الكلية الجوية

قبول طلاب الثانوي العام والثانوي الأزهري علمي وأدبي.

بالنسبة إلى العمر يجب أن يكون المتقدم أقل من 21 عامًا وذلك في تاريخ 1/11/2022.

أن يكون الطالب حاصل على مجموع أكبر من 60%.

الكلية الفنية العسكرية

لا يمكن التحدث على شروط تنسيق الكليات العسكرية دون تحديد شروط الكلية الفنية العسكرية والتي تتمثل فيما يلي:

للتقديم على الكلية الفنية العسكرية، يجب أن يكون الطالب خريج ثانوي عام علمي رياضة فقط.

إذا كان من خريج الثانوي الأزهري فلا بد أن يكون قسم علمي.

يجب أن يكون عمر الطالب أقل من 21 عامًا في تاريخ 1/11/2022.

مجموع الطالب المتقدم للكلية لا بد أن يزيد عن 76%.

الكلية العسكرية التكنولوجيا

يتم قبول طلاب الثانوي الأزهري والثانوي العام قسم رياضة.

ويتم قبول طلاب الفني صناعي سواء كان نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

والطالب الحاصل على ثانوية عامة نظام الخمس سنوات العمر المحدد له 22 عامًا.

عمر الطالب خريج ثانوي عام أو ثانوي أزهري أو صناعي ثلاث سنوات لا يجب أن يزيد عن 21 عامًا بداية من 1/11/2022.

يتم قبول خريجي الكلية التكنولوجية المتوسطة.

كلية الطب بالقوات المسلحة

يتم قبول طلاب الثانوية العامة قسم علمي فقط.

طلاب الثانوية الأزهرية قسم علمي.

في تاريخ 1/11/2022 لا يجب أن يزيد عمر الطالب على 21 عامًا.

يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع أكبر من 90%.

مدة الدراسة سوف تكون خمس سنوات ميلادية.

الكلية البحرية

يتم قبول كلًا من طلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادة المعادلة من قسم علمي فقط.

لا يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 21 عامًا في 1/11/2022.

لا بد أن يكون مجموع الطالب أكثر من 70%.

كلية الدفاع الجوي

في تنسيق الكليات العسكرية يتم البحث بشكل متكرر على كلية الدفاع الجوي، وتتمثل الشروط في الآتي:

للطلاب الثانوية العامة قسم علمي قسم رياضة فقط، وخريجي الثانوي الأزهري والشهادة المعادلة يجب أن يكون قسم علمي.

يجب أن يكون الطالب قد حصل في مادة الرياضة ومادة والفيزياء على مجموع يزيد عن 70%.

مجموع الطالب يجب أن يزيد على 71%.

مدة الدراسة المحددة في الكلية تتمثل في 4 سنوات ميلادية.

رابط تنسيق الكليات العسكرية 2022 - 2023

ويتاح الآن لجميع الطلاب الراغبين في التقديم على الكليات العسكرية، الدخول على الموقع الرسمي للتسجيل، ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول أولا على مكتب التنسيق للقوات المسلحة، ولم من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

بعدها قم بالضغط على أيقونة تسجيل ثانوي أو تسجيل جامعيين.

بعدها قم بالضغط على طلب التحاق إلكتروني.

قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

قم بتحديد سنة المؤهل وإضافة الكود الذي سوف يظهر لك.

التأكد من البيانات قبل أن تقوم بحفظها.

ثم قم بالضغط على طباعة النموذج.