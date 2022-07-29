مع بدء السحب الجديد بقيمة 150 الف دولار.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ؟

الاقتصاد
مسابقة الحلم من ام
مسابقة الحلم من ام بي سي مصر
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بدء العد التنازلي للاعلان عن اسماءالفائزين بمسابقة  الحلم لعام 2022، والتى ينظمها قناة ام بي سي مصر ويقدمها الأعلامي مصطفي الاغا، حيث تمنح جوائز ومكفائات مالية تصل قيمته إلى ملايين من الدولار، وهي المسابقة إلى ادخلت البهجة على العديد من الاسر العربية حيث استطاعت تحقيق الكثير من احلامهم.

كيف تشترك في مسابقة الحلم 2022:

لا يحاج الاشتراك في  مسابقة الحلم اي مجهود سوي  الاتصال على الارقام التى سنقدمها في التقرير التالي كلا حسب بلده، أو ارسال رسالة الحلم، بعده يتم الاتصال بالمشتركين ثم القيام بسؤالهم عن اسئلة عامة، وبعد ذلك يتم إجراء سحب على المشتركين الفائزين في المسابقة على الهواء مبباشرة واعلان اسم الفائز.

 

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم  2022 على أم بي سي:

وتشطرت مسابقة  الحلم للاشتراك بها ان يكون المتقدم من جنسية عربية ومقيم بها.

زان يتم الاشتراك من خلال الارقام التى اعلنتها المسابقة كلا حسب البلد المتقدم منها.

أن لا يكون المتقدم له  اقارب من العاملين بالبرنامج.

موعد سحب مسابقة الحلم:

كان اخر سحب على جوائز مسابقة الحلم تم إجرائه 30 يونيو الماضي بقيمة 100 الف دولار، بينما سيكون السحب الجديد يوم 23 اغسطس  على جائزة بقيمة 150 دولار.

أرقام مسابقة الحلم للاشتراك:

وللاشتراك في مسابقة الحلم  من مصر يمكنكم الاتصال عبر رقم 95458

وللاشتراك في مسابقة الحلم  من  السعودية  يمكنكم الاتصال عبر رقم 650444  لشبكة موبيلي، ولشبكة زين الاتصال على رقم 755505    .

وللاشتراك في مسابقة الحلم  من  الامارات يمكنكم الاتصال عبر رقم 6070      

وللاشتراك في مسابقة الحلم  من   البحرين  يمكنكم الاتصال عبر رقم 94000

وللاشتراك في مسابقة الحلم  من   العراق  يمكنكم الاتصال عبر رقم2266      

 

اسماء الفائزين بمسابقة الجلم خلال 2022:

 ووصل  عدد الفائزين حتي الان بمسابقة الحلم إلى  27 فائز بجوائز مختلفة، بدءًا من 1000 ريال حتى ربع مليون دولار أمريكي، أما عن أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى فهم:

حامد أحمد اللحياني من السعودية الحلم (بناء مسجد، بناء منزل، الزواج) بجائزة 150،000 دولار أمريكي.

عيسى بن عايل بن راشد الفارسي من عُمان الحلم (تأمين مستقبل أولاده – علاج) بجائزة 150،000 دولار.

عبدالله عثمان الحاج من السعودية الحلم شراء بيت بالخرطوم بقيمة 250،000 دولا

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