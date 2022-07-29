مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2022 للشعبتين علمي وأدبي، من ضمن أكثر العمليات بحثا خلال الأونة الأخيرة، مما دفع بعض الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم يبحثون لمعرفة مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2022، وموعد امتحانات الدور الثاني.

وعقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، يوم أمس الخميس الموافق 28/7/2022، إلكترونيًا عبر الإنترنت، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومن حينها ولقد زاد معدل البحث من قبل الطلاب على رابط تنسيق كليات الأزهر والخطوات المحددة للتنسيق، حتى يتمكن الطلاب من تحديد الكليات التي يرغبون الالتحاق بها وفقًا للكليات الخاصة بهم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2022 للشعبتين علمي وأدبي وموعد امتحانات الدور الثاني، وهي على النحو التالي:-

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2022

منذ وقت إعلان النتائج يتم البحث بشكل دوري من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور على مؤثرات تنسيق كليات الأزهر 2022، وتم التأكيد من قبل الجهات المختصة وفقًا لمجموع الطلاب في العام الجاري على أنه سوف يحدث ارتفاع في مجموع الحد الأدنى للكليات على العام الماضي، وفي العام الماضي كان الحد الآني يتمثل في الآتي:

طلاب الشعبة العلمية:

97.5% مجموع كلية طب القاهرة.

96.5% كلية طب الأسنان.

أما الحد الأدنى لكلية الصيدلة في القاهرة 93.3%.

الحد الأدنى كلية الطب في دمياط 97%.

الحد الأدنى لكلية الهندسة في قنا 92.3%.

أما الحد الأدنى لكلية الهندسة في القاهرة 93.3%.

طلاب الشعبة الأدبي:

الحد الأدنى للشريعة والقانون في القاهرة إنجليزي مجموع 92%.

الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة (ألماني) مجموع 91% أما الفرنساوي 89.5%.

والحد الأدنى لكلية الإعلام بنين مجموع 85%.

اللغات والترجمة 81%.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

بدأ الطلاب في البحث على موعد امتحانات الدور الثاني، والتي سوف تبدأ من 20 أغسطس 2022 وستستمر حتى 29 أغسطس 2022 لكلًا من طلاب الشعبتين العلمي والأدبي.

وبالنسبة إلى موعد امتحانات الدور الثاني الخاص بإعدادية البعوث الإسلامية فإن موعدها سوف يبدأ في 20 أغسطس 2022 وتستمر حتى 28 أغسطس 2022.

رابط تنسيق كليات الأزهر 2022

يمكن التنسيق لطلاب الأزهر من خلال الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنـــــــا)، وبدأ التنسيق بمجرد أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة بعد أن تم الإعلان على النتيجة منذ أيام.