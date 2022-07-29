تضاعفت عمليات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية عن طريقة الاستعلام عن التأشيرة وطلب الزيارة العائلية إلكترونيا بالسعودية، وذلك من خلال منصة التأشيرات بالمملكة العربية السعودية.

ويمكن الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية أو الاستعلام عن الطلبات والتأشيرات وذلك عبر منصة التأشيرات السعودية، حيث يُتاح الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية أو رقم الجواز، كما يمكن الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية عبر موقع الخارجية السعودية، وكل هذا سنوضحها لكم باستفاضة خلال السطور القليلة التالية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة الاستعلام عن التأشيرة وطلب الزيارة العائلية إلكترونيا بالمملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:-

الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية

ويمكن الآن الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا من خلال موقع وزارة الخارجية ومنصة التأشيرات، واتباع الخطوات التالية: -

- اختيار نوع الاستفسار.

- إدخال رقم الطلب.

- إدخال رقم السجل.

- إدخال رقم التحقق.

- الضغط على أيقونة بحث.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب

ويمكن الاستعلام عن صدور التأشيرة برقم الطلب من خلال منصة التأشيرات، بهذه الخطوات البسيطة:

- الولوج إلى منصة التأشيرات.

- اختيار طلب مدخل.

- إدخال رقم الطلب الخاص بك.

- إدخال رقم الجواز.

- النقر على استعلام.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

بنفس الخطوات الموضحة سابقا، يمكن طلب الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا في خدمة توفرها وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وهي باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى رابط منصة التأشيرات بالسعودية.

- اختيار استعلام تأشيرة برقم الجواز.

- إدخال المعلومات المطلوبة.

- النقر على استعلام.

حالات الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية

- حالة لم يتم تقديم الطلب إلى غرفة التجارة.

- حالة تم تقديم طلبك.

- حالة الموافقة على تأشيرة الزيارة.

- حالة تم رفض تأشيرة الزيارة.

الحالة المسوح لها بتقديم طلب الزيارة العائلية

- زوج أو زوجة.

- الأطفال والآباء.

- أخ الزوج وأخته.

- الأجداد.

- الشقيقة وأسرتها.

- الشقيق وأسرته.