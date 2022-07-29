عاجل.. الولايات المتحدة ترفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ف خلال الأسبوع الجاري.



وبحسب بيانات شركة "بيكرهيوز" الأمريكية، ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار 6 منصات ليصل إلى 605 منصات في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري، كما صعد عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة منصتين ليسجل 157 منصة.

اسعار النفط ترتفع :

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين للبرميل يوم الجمعة مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجموعة أوبك+ الأسبوع المقبل وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار، أي 2.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 110.01 دولار للبرميل. وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم أكتوبر تشرين الأول 2.14 دولار، أي 2.1 بالمئة، عند 103.97 دولار.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، أي 2.3 بالمئة، ليبلغ 98.62 دولار.

ويتجه كلا الخامين القياسيين لتسجيل ارتفاع أسبوعي لكنهما أيضا في طريقهما لتكبد خسارة شهرية ثانية مع انخفاض برنت نحو أربعة بالمئة في شهر يوليو تموز وهبوط خام غرب تكساس الوسيط نحو سبعة بالمئة.

أوبك بلس تخفض إنتاجها خلال يونيو :

أشار تقرير إلى أن مجموعة أوبك+ أنتجت في يونيو حزيران كمية من الخام تقل ثلاثة ملايين برميل يوميا عن حصصها المتوقعة حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وخفض حجم الاستثمار لدى البعض الآخر إلى تقويض قدرتها على تهدئة حدة أزمة الطاقة حول العالم.

ويمثل هذا التطور نكسة أخرى للإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن التي كانت تأمل في أن تتمكن أوبك من زيادة الإنتاج لتعويض اضطرابات الإمدادات الروسية وإبطاء ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم بمقاييسه الأوسع نطاقا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع على البيانات قوله إن نسبة نقص الإنتاج لدى أوبك+ قفزت إلى 320 بالمئة في يونيو حزيران من 256 بالمئة في مايو أيار و220 بالمئة في أبريل نيسان.

وقالت أيضا إن النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ من المستويات المخطط لها بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وعانى معظم المنتجين في أوبك من نقص مزمن في الاستثمار بسبب تراجع الأسعار في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى الضغط على المستثمرين للتخلي عن الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وقالت ثمانية مصادر إن أوبك+ ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في شهر سبتمبر أيلول عندما تجتمع الأسبوع المقبل رغم نداءات الولايات المتحدة لضخ مزيد من الإمدادات، لكن من المرجح أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة طفيفة في الإنتاج.

روسيا والسعودية ملتزمان بسياسية أوبك بلس:

قالت الحكومة الروسية في بيان يوم الجمعة إنها لا تزال ملتزمة هي والسعودية بشدة بأهداف اتفاق أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

واجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبحث التعاون بين البلدين في إطار اتفاق أوبك+ الذي يحدد حصص إنتاج النفط في محاولة لتحقيق التوازن في الأسعار العالمية.