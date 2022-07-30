عاجل.. اعتراف خطير من مسؤول أمريكي بشأن الحرب الأوكرانية

نقلت "روسيا اليوم"، عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، تصريحات أشارت إلى أنها تعتبر اعترافًا ضمنيًا من الولايات المتحدة، بأنه جرى قصف أسرى أوكرانيين، من قبل الجيش الأوكراني، ولكن ذلك جرى عن "غير قصد".

اعتراف خطير من المسؤول الأمريكي

وقال المسؤول، إنه إذا قصفت كييف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، حيث قتل العشرات منهم، فإن ذلك "تم عن غير قصد"، مؤكدًا أن الأوكرانيين "لم يكونوا يريدون ذلك".

يذكر أنه حرى قصف موقف احتجاز لأسرى أوكرانيين، وأعلنت جمهورية دونيتسك، أن عدد القتلى الذين سقطوا في الضربة بلغ 53 شخصًا.

زيارة روسية إلى الصين

إلى ذلك، علنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف التقى بنظيره الصينى وانج يى على هامش اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاى للتعاون فى العاصمة الأوزبكية طشقند؛ لمناقشة آفاق تطوير العمل داخل المنظمة والوضع الراهن فى أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيانها الذى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن الوزيرين تبادلا الآراء حول الجوانب الرئيسية لنشاط منظمة شنغهاى للتعاون وآفاق تطوير دورها فى المنطقة ورفع مكانتها على الساحة الدولية.

وشددا على الدور القيادى الذى تقوم به المنظمة فى بناء هيكل أمنى إقليمى، مشيرين إلى المساهمة البناءة للمنظمة فى عملية الحفاظ على السلام والاستقرار وضمان التنمية الاقتصادية فى مننطقة أوراسيا، حسب البيان.

وأضاف البيان أيضا أن الجانبين تبادلا التقييمات بشأن الوضع الحالى للأزمة فى أوكرانيا، لافتا إلى أن وزيرى الخارجية الروسى والصينى ناقشا بالتفصيل قضايا التحضير للاجتماع المقبل لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون.