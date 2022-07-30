يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن الخطوات وكيفية التقديم للوظائف التعليمية عبر جدارة 1444 هـ والتي أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن فتح باب التقديم لها من خلال منصة جدارة الإلكترونية.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر إلى القارئ، نعرض لكن في السطور التالية الخطوات وكيفية التقديم للوظائف التعليمية عبر جدارة 1444 هـ

الخطوات وكيفية التقديم للوظائف التعليمية عبر جدارة 1444 هـ

أما عن خطوات التقديم على وظائف منصة جدارة فهي كالتالي:

تسجيل اسم المتقدم ورقم هويته والرقم السري.

- كتابة رمز التحقق المرئي.

- الضغط على أيقونة الدخول.

- اختر من الصفحة الرئيسية التقديم على وظائف منصة جدارة.

- اختيار الوظيفة المتقدم لها من القائمة الخاصة بالوظائف.

- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص له.

- الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

- رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

- إنهاء الخطوات السابقة من خلال الضغط على أيقونة التسجيل.

بالخطوات.. تعرف على كيفية التقديم للوظائف التعليمية عبر جدارة 1444 هـ



شروط التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة





ووضعت الوزارة عددًا من الشروط للتقديم على هذه الوظائف من خلال منصة جدارة، وهي كالتالي:

- حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

- أن تتوافر في المتقدم كافة المعايير والشروط الخاصة بالتقديم في الوظائف التعليمية المختلفة.

- إذا كان المتقدم حاصلا على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية، يجب معادلة الشهادة في المملكة.

- استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.