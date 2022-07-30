هنا Here.. كل ما تريد معرفته عن طريقة التقديم على الوظائف عبر منصة جدارة

كشفت وزارة التعليم في السعودية، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، يمكن التقديم لها عبر منصة جدارة الإلكترونية، ونستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن طريقة التقديم على الوظائف عبر منصة جدارة.

أولا، ما هي منصة جدارة الإلكترونية؟

تعدُّ منصة جدارة إحدى المنصات الإلكترونية المتكاملة التي أنشئت من قبل وزارة الخدمة المدنية لإيجاد مسار موحد للراغبين في التقدم للوظائف التي يُعلن عنها من قِبل الجهات الحكومية.

ثانيا، خطوات التقديم علي الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة جدارة السعودية

التقديم سيكون بشكل إلكتروني كامل، من خلال اتباع التالي:

- الدخول إلى موقع منصة جدارة على الإنترنت عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

تسجيل اسم المتقدم ورقم هويته والرقم السري.

- كتابة رمز التحقق المرئي.

- الضغط على أيقونة الدخول.

- اختر من الصفحة الرئيسية التقديم على وظائف منصة جدارة.

- اختيار الوظيفة المتقدم لها من القائمة الخاصة بالوظائف.

- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص له.

- الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

- رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

- إنهاء الخطوات السابقة من خلال الضغط على أيقونة التسجيل.

كل ما تريد معرفته عن طريقة التقديم على الوظائف عبر منصة جدارة

ثالثا، شروط التقديم والقبول في وظائف جدارة 1444

وبالنسبة للشروط، فهي كالتالي:

- حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

- أن تتوافر في المتقدم كافة المعايير والشروط الخاصة بالتقديم في الوظائف التعليمية المختلفة.

- إذا كان المتقدم حاصلا على شهادة من خارج المملكة العربية السعودية، يجب معادلة الشهادة في المملكة.

- استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

رابعا، رابط التقديم والقبول في وظائف جدارة 1444

يمكن التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة من هنـــــــــــــــا.

خامسا، فترة التقديم على وظائف منصة جدارة

وأشارت الوزارة إلى أنها تتقبل الطلبات عبر منصة جدارة لمدة أسبوع يبدأ من الأحد المقبل الموافق 31 يوليو 2022 وحتى يوم الاحد الموافق 9 محرم 1444 هجرية.