عاجل| الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة.. اعرفها

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها نشر عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" بيانًا بشأن توقعاتها لطقس السبت الموافق 30 يوليو على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

استقرار في الأحوال الجوية

وذكرت هيئة الأرصاد أنه يسود حالة استقرار في الأحوال الجوية غدا السبت ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة ونشاط للرياح 

 كما أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة غدًا ٣٦ درجة مئوية والسواحل الشمالية ٣٢ درجة وجنوب سيناء ٤٠ درجة وشمال الصعيد ٣٩ درجة وجنوب الصعيد ٤٢ درجة.

يقتصر نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على باقي مناطق الجمهورية.

الأحوال الجوية درجات الحرارة هيئة الأرصاد درجة الحرارة الهيئة العامة للارصاد طقس السبت طقس اليوم السبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة درجات الحرارة المتوقعة

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 30-7-2022 في البحيرة

حار نهارًا لطيف ليلًا.. حالة الطقس السبت 30-7-2022 في بني سويف

حالة الطقس اليوم السبت 30-7-2022 في المنيا
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على أسامة حسنى ومحمود الخطيب

الأهلي يستقر على ضم موهوب الدوري المصري بأوامر سواريش

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن حفل الفنانة آمال ماهر بالعلمين

عاجل.. خطوة واحدة تفصل السيتي عن ضم صفقة جديدة

بعد العفو الرئاسي عنه.. من هو الفنان طارق النهري؟

عاجل.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن الخطيب ويوجه رسالة لـ "دياب"

عاجل.. مرتضى منصور يعلن عن المفاجأة الكبرى في الزمالك

تعرف على موعد مباراة مصر للشباب في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة لها