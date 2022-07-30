عاجل| الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة.. اعرفها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها نشر عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" بيانًا بشأن توقعاتها لطقس السبت الموافق 30 يوليو على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

استقرار في الأحوال الجوية

وذكرت هيئة الأرصاد أنه يسود حالة استقرار في الأحوال الجوية غدا السبت ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة ونشاط للرياح

كما أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة غدًا ٣٦ درجة مئوية والسواحل الشمالية ٣٢ درجة وجنوب سيناء ٤٠ درجة وشمال الصعيد ٣٩ درجة وجنوب الصعيد ٤٢ درجة.

يقتصر نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على باقي مناطق الجمهورية.