شاهد.. ردود أفعال جمهور حفل الفنانة آمال ماهر

تعالى تصفيق الجمهور بمجرد صعود الفنان آمال ماهر مسرح حفلها بمدينة العلمين

جمهور آمال ماهر

أولى أغنيات آمال ماهر بالحفل

وبدأت آمال الحفل بأغنية رايح بيا فين بجانب باقة متنوعة من الأغاني القديمة والجديدة.

أحدث ظهور لآمال ماهر قبل حفلها بالعلمين



تداول رواد التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لـ الفنانة آمال ماهر مع جمهورها في الكواليس قبل بدء حفلها في العلمين.



آمال ماهر تظهر للجمهور من جديد



وفي سياق متصل، أطلت آمال ماهر على جمهورها مؤخرًا عقب اختفائها لمدة طويلة دون مبرر حيث اطلق الجمهور "لهاشتاج" "أين آمال ماهر" للإطمنان عليها وتداولت الأحاديث والشائعات حول اختفائها

فظهرت عبر مقطع فيديو وقالت من خلاله: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، وشكرًا لكل الحب والخوف إلى انا حسيته ولمسته منكم ده لأن ربنا بيحبني

وأوضحت سبب غيابها وقالت: معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون موجودة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".

مكالمة آمال ماهر مع رامي رضوان



قامت آمال ماهر بعمل مداخلة هاتفية من خلال برنامج رامي رضوان "مساء دي إم سي" وطمئنت الجمهور على حالتها الصحية بعد تشكيك البعض أنها ليست من ظهرت في الفيديو التي قامت بنشره، كما قامت بغناء مقطع صوتي من أغنيتها الشهيرة "طوبة فوق طوبة" ليكون صوتها العذب الدليل القاطع على كشف هويتها الحقيقة وإخماد الشائعات.

اعتزال آمال ماهر



أعلنت "آمال ماهر" إعتزالها في 2 يونيو 2021 عبر "انستجرام" وكتبت: "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرا لظروف خاصة وخارجة..عن إرادتي أعلن إبتعادي تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء. وإن كنت سأعود مرة أخرى أم لا ؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط"

وأضافت "فكل ما أفكر به حاليا هو إبتعادي فقط لا غير وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مسمى، كنت في غاية الحماس لتقديمه لكم وإجتهدت كثيرا، أكثر من أي وقت مضى ولكنها إرادة الله. شكرا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرا لكل الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج إستمتعت بكم كثيرا على مدار أعوام وأعوام وکنتم خیر جمهور.. وشكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما."



آمال ماهر تعلن عن عودتها



أعلنت المطربة المصرية "آمال ماهر" عبر خاصية القصص المصورة في "انستجرام" عن عودتها قريبًا في شهر إبريل بعد إعتزال 8 أشهر، حيث أنها أعربت عن مدى سعادتها بمعايدة الجمهور لها في عيد مولدها كمان صرحت أنها ستعود للفن مرة أخري قريبًا، مؤكدة أنها تستمد مكانها وأمانها من حب حيث قالت: "اصحابي وحبايبي واهلي الجمهور العزيز الغالي اشكركم لمعايدتكم وحابة اقولكم ان انتوا اللي وحشتوني أو ي واوعدكم اني اكون قريبا معاكم وبينكم لان ده مكاني واماني انتوا اللي بستمد منكم الامان والحب مع كل حبي آمال ماهر".