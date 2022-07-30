أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-7-2022.. تتراجع لأدنى مستوى

تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت لتصل لميتوى 29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وأشارت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إلي أن سبب الاستقرار يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف في مصر.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفعت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم



أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 29جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 32 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ ساسو 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

أسعار البيض

استقرت اسعار البيض في الاسواق المحلية اليوم السبت 30-7-2022، مع استمرار طرح الحكومة كميات منه بالاسواق بأسعار مخفضة وفي متناول الجميه للسيطرة على اسعاره بالسوق والتى ارتفعت إلى 80 جنيه للطبق ليباع حاليا في الاسواق عند 58 جنيه.

سعر طبق البيض الأحمر والأبيض





وأكد "السيد"، أن تراجع أسعار طبق البيض في أرض المزرعة اثر على تراجع أسعار البيض بالنسبة للمستهلك، ليصل سعر طبيق البيض الابيض بقيمة تتراوح بين 60 إلى 62 جنيه، وكما انخفض سعر طبق البيض الأحمر للمستهلك إلى 65 كأقصى سعر.

وقال السيد، إن أسعار البيض في السوق المحلي انخفضت ببورصة الدواجن والبيض، حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة بقيمة 9 جنيه إلى 56 جنيه، وانخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيه إلى 60 جنيه.

وأضاف" السيد"، أن أسعار البيض بدأت بالتراجع مع قيام وزارة الزراعة بطرح كميات منه إضافية في الأسواق، وتراجع حجم مشترياته من قبل المستهلكين، ما أدى إلى طرح التجار الكميات المخزنة لديهم خوفا من انهيار الاسعار.

توقعات أسعار البيض في الأسواق



وقال" السيد"، إنه يتوقع أن تشهد أسعار طبق البيض تراجعا خلال الايام القادمة، لان السعر الحالي لا يزال مرتفع عن سعر التكلفة الحقيقية.

وأوضح السيد، أن سعر التكلفة الحقيقة كرتونة البيض تسليم أرض المزرعة يتراوح بين 50 إلى 53 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية مع توقعات بتوصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة.

طرح كميات من البيض بأسعار مخفضة



قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض سعر طبق البيض إلى 62 جنيها بدلًا من 65 جنيها للطبق الواحد، موجهًا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوافر كميات البيض في المجمعات الاستهلاكية بالأسعار الجديدة.

أضاف بيان الزارة أن قرار وزير التموين جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن، وأشار إلى أن وزير التموين وجه بطرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.



وقامت وزارة الزراعة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والابيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة عدد من السيارات لبيع الطبق بسعر 58 جنيه للابيض و60 جنيه الاحمر وذلك امام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الاسعار في بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية في القاهرة والجيزة وايضا في بعض المحافظات، هذا وقد شهدت أسعار البيض تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.



أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، تحريك دعوي قضائية ضد عدد من تجار البيض بعد ثبوت مخالفات بشأن اتفاق فيما بينهم على بيع كرتونة البيض بأسعار أعلي من التكلفة الحقيقة.

وكانت أسعار بيع البيض للمستهلكين شهدت ارتفاعات حادة خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر طبق البيض إلى 80 جنيه في السوق المحلي، قبل أن تبدء الدولة من خلال وزارة الزراعة بطرح كميات إضافية منه بالاسواق بأسعار مخفضة تصل إلى 58 جنيه، ما ادي إلى انخفاض الاسعار إلى لتتراوح بين 60 و65 جنيه للكرتونة لجميع الأنواع.

وقال الجهاز، إنه قرر تحريك دعوي جنائية ضد أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر بعد ثبوت مخالفتهم لأحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك.





وأوضح “الجهاز"، أن هؤلاء السماسرة بعد إجراءا البحث والتقصي قاموا بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على الأسعار منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو2022؛ حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بشكل يومي على توحيد اتجاهات الأسعار والتي وصلت لحد التطابق التام في بعض الفترات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض مما يثقل كاهل المواطن المصري كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام.

