هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الأول على طريقتها الخاصة (صور)

على طريقتها الخاصة، احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد زواجها الأول على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورا له برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد.

هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الأول على طريقتها الخاصة

ونشرت هاجر أحمد، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بمناسبة احتفالها بعيد زواجها الأول، صور له مع زوجها.

وعلقت هاجر أحمد، على الصور، "عيد زواج سعيد حبيبى.. أنت تكفي ألف مرة بما فيه الكفاية.. أحبك أحمد".

وظهرت الفنانة هاجر أحمد، في الصور أثناء احتفالهما بعيد زواجهما الأول، ووضعت أمامهما تورته الاحتفال بلونها الأبيض مزينة بوردة حمراء كبيرة.

ونسقت المكان باقات الزهور الجميلة من خلفهما في مشهد رومانسي سيطر على احتفال عيد الزواج، برفقة زوجها رجل الأعمال.



وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة هاجر أحمد، عن إنجاب مولودتها الأولى، وأطلقت عليها اسم "إيزابيلا". ونشرت صورة ليد مولودتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "فاللهم انبتها نباتًا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين.. إيزابيلا".

هاجر أحمد تشارك في موسم عيد الفطر بفيلم زومبي

من ناحية أخرى شاركت هاجر أحمد فى موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والذى حقق إيرادت بلغت مليونًا و800 ألف جنيه، ليصل الفيلم إلى المليون العاشر في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي، بعدما حقق 119 ألف جنيه ليلة الأحد، يوم وقفة عيد الفطر، و2 مليون و220 ألف جنيه يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر، و3 ملايين جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و2 مليون 850 ألف جنيه يوم الأربعاء ثالث أيام العيد.

أبطال فيلم زومبي

فيلم "زومبي" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

أحداث فيلم زومبي

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.