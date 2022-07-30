آمال ماهر تكشف عن أحدث أغنياتها "ذرة رجولة" بعد غيابها الطويل

تصدرت المطربة المصرية آمال ماهر اليوم السبت الموافق الـ30 من يوليو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إحيائها حفل في العلمين الجديدة، بعد غياب طويل، عن الساحة الغنائية والحفلات، ما أثار حولها جدلا كبيرا خلال الآونة الأخيرة.

عودة آمال ماهر

وعادتت آمال ماهر للغناء مجددا، من خلال الحفل الذي أقيم ليلة أمس الجمعة، على أرض العلمين الجديدة، والذي شهد حورا جماهيريا لافتًا رغم ما أثير بشأن تأخر صعودها إلى المسرح لقلة الحاضرين.

صعود آمال ماهر

وصعدت آمال ماهر إلى مسرح الحفل، لتلقى حفاوة كبيرة وخلفها علم مصر، لتغني أشهر أغانيها "طوبة فوق طوبة" لتلقى إعجابا وتفاعلا كبيرا من قبل الحضور الذي حضر الحفل رغم ارتفاع سعر التذاكر.

رسالة آمال ماهر لجمهورها

ووجهت الفنانة آمال ماهر رسالة إلى جمهورها في بداية حفلها الذي أقيم في العلمين، ليمثل عودتها إلى الساحة الفنية الشكر لدعمها وحضور حفلها من قبل محبيها، قائلةً:"معنديش كلام أقوله غير إنكم وحشني جدا..وإن أنا هنا في مكاني".

استقبال حار للنجمة آمال ماهر

ونالت آمال ماهر حفاوة كبيرة وتصفيق حار من قبل الجمهور العاشق لفنها، ولا سيما بعدما قالت: "أنا هنا بينكم ومعاكم ومنكم، وشكرا على كل شئ، وشكرا على المحبة، وشكرا على الاحترام، شكرا على كل شئ، شكرا على كل حاجة انتوا قدمتهوالي، ويارب إن شاء الله يكون يوم جميل يليق بيكم وبجمهور جميل زيكم".

حضور حفل آمال ماهر

وشهد حفل النجمة آمال ماهر حضور جماهيري قبل ساعات من بدء الحفل، لتصعد نجمتهم التي أتوا إلى رؤيتها إلى المسرح لتطربهم بغناء أغنية "طوبة فوق طوبة" التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

إلهام شاهين تحضر حفل آمال ماهر

وحضر حفل آمال ماهر عدد من المسؤولين والشخصيات العامة الحفل، يتقدمهم وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إلى جانب عدد من الفنانين وعل رأسهم النجمة إلهام شاهين.

حفل آمال ماهر

وتعتبر حفلة أمس هي الأولى للمطربة آمال ماهر بعد غياب عامين وبعد شائعات اختفائها، إلا أنها أكدت أن غيابها كان بسبب إصابتها بكورونا والذي أثر على حالتها الصحية لفترة، بخلاف ما تم تداوله.

إطلالة آمال ماهر

وأطلت آمال ماهر على جمهورها مرتدية چامبسوت أبيض جذب الأنظار لتلقى حفاوة كبيرة من الجمهور الذي أعرب عن سعادته برؤية مطربهم المفضلة وهي تصعد بسلامة وصحة.

أحدث أغاني آمال ماهر

وكشفت آمال ماهرعن أحدث أغانيها والتي تأي بعنوان "ذرة رجولة" حيث غنت مقطعا من الأغنية خلال حفلها الذي أقيم بالعلمين الجديدة وجاءت كلماتها كالتالي: "ذرة رجولة أو مسئولية أو إنسانية.. حاجات قاموسك مايعرفهاش".

ختام حفل آمال ماهر

وفي ختام الحفل ودعت آمال ماهر الجماهير التي حضرت حفلها بعد تقديم عدد من أشهر أغانيها ووعدتهم بلقاء آخر قريب قائلةً: "لنا لقاء تاني قريب، تصبحوا على خير مش هغيب تاني عنكم خلاص".