تفاصيل التحاق طلاب الثانوية العامة "دور ثان" بكلية الشرطة

تتيح كلية الشرطة الفرصة لطلاب الثانوية العامة دور ثان للتقديم والخضوع للاختبارات، سيكون عبارة عن 3 اختبارات في البداية لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتيجة ثم يتم استكمال الاختبارات فيما بعد.

ومن المقرر أن تبدأ أكاديمية الشرطة خلال أيام تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على 65 % التقديم.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

4- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائي.

6- أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

7- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

المزايا التي يحصل عليها الملتحقون بكلية الشرطة

ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، حيث يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها:

-رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته.

-رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادي الشرطة على مستوى الجمهوية.

-رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات".

-رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".

كلية الشرطة

تيسيرات للطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بكلية الشرطة

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها:

1- طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق.

2- يتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين.

3- تحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

4- توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"

5- توفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري".

6- اعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.