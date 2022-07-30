تعرف على مصدر شهب دلتا الدلويات 2022 والنقطة التي تنطلق منها

معلومات عن شهب دلتا الدلويات 2022

شهب دلتا الدلويات 2022، توجد العديد من الأمور الفلكية التي تثير تساؤلات الجميع، نظرا لغرابتها الشديدة، أو ربما لعدم وجود معلومات كافية بشأنها.

شهب دلتا الدلويات 2022

وتساءل الكثيرون عن شهب دلتا الدلويات 2022 التي وصلت إلى ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس اليوم السبت 30 يوليو 2022 بسماء الدول العربية.

شهب دلتا الدلويات 2022 في أفضل أحوالها

وتوقعت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير نشرته يوم أمس، أن تكون شهب دلتا الدلويات 2022 فى أفضل احوالها ابتداء من حوالى الساعة الـ3 فجرا، عندما تكون نقطة إشعاعها عاليًا فى السماء باتجاه الأفق الجنوبى.

شهب دلتا الدلويات 2022

تدفق شهب دلتا الدلويات 2022

وأوضحت الجمعية أن تدفق شهب دلتا الدلويات 2022 سوف يستمر إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر، مضيفةً: "لحسن الحظ فإن القمر سيكون فى طور هلال بداية الشهر ويغرب مبكرًا ما يعنى بأن السماء ستكون مظلمة لتساقط الشهب بشرط ان يكون الرصد من موقع بعيد عن اضواء المدن".

ما تحتاجه أعين الانسان لرؤية شهب دلتا الدلويات 2022

وتتطلب رؤية شهب دلتا الدلويات 2022 من قبل عين الانسان إلى 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام ويجب أن يعطي الراصد نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، إلى جانب أنه لا توجد حاجة إلى استخدام معدات حيث أن شهب دلتا الدلويات 2022 ترى بالعين المجردة.

معلومات عن شهب دلتا الدلويات 2022

ما تود أن تعرفه عن شهب دلتا الدلويات 2022

وتنطلق شهب دلتا الدلويات 2022 من نقطة محددة فى السماء تسمى نقطة بالقرب من نجم دالتا الدلو " سكات "، وذلك عقب تعقبها كما أننه يمكن رؤية الشهب تنطلق من أى مكان فى السماء.

معلومات شهب دلتا الدلويات 2022

تعد شهب دلتا الدلويات 2022 من الشهب المتوسطة، وهي تنشط سنويًا فى الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالى 25 شهاب بالساعة عند ذروتها إلا أن العدد الحقيقى يكون عند الرصد المباشر.

شهرة شهب دلتا الدلويات 2022

ما تشتهر به شهب دلتا الدلويات 2022

تشهتر شهب دلتا الدلويات 2022 بالكرات النارية الساطعة السريعة، وهى تشاهد من النصفين الشمالى والجنوبى للكرة الأرضية إلا أن رؤيتها أفضل فى خطوط العرض الجنوبية "جنوب خط الاستواء".

كيف يمكن رؤية شهب دلتا الدلويات 2022

كما يمكن رؤية شهب دلتا الدلويات 2022 بشكل أفضل في المناطق الاستوائية والمجاورة لخط الاستواء، وباستثناء القاطنين فى أقصى شمال الكرة الأرضية إذ تكون ساعات الليل قصيرة أو لا يوجد ليل بتلك المناطق، ويمكن رصد الشهب من كافة مناطق العالم.

مصدر شهب دلتا الدلويات 2022

مصدر شهب دلتا الدلويات 2022

كما يعتقد أن مصدر شهب دلتا الدلويات 2022 هو المذنب96P ماكهول، حيث تعتبر الأرض في هذا التوقيت أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب، حيث تصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوى بسرعة 41 كيلومتر بالثانية وتحترق على ارتفاع بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض عندها تظهر كشريط من الضوء.

استمرار شهب دلتا الدلويات 2022

ومن المتوقع أن تستمر شهب دلتا الدلويات 2022 لعدة أسابيع بعد الذروة إلى أن معدلها سيكون أقل إلى جانب أنها ستتحد مع شهب البرشاويات وهو ما يساعد في رصدها خلال الفترة الحالية.