بعد رفع الفائدة الأمريكية.. أسعار الذهب ترتفع 31 جنيها في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، حيث وصلت قيمة الارتفاع بالمقارنة باسعار الأسبوع الماضي إلى نحو 31 جنيها، ويأتي ذلك الارتفاع الجنوني بسبب قرار رفع الفائدة الأمريكية الذي أثر على تحركات المعدن الأصفر في السوق المحلي ومن المتوقع ان تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الجاري والماضي وجاءت كما يلي:



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21: 1016 جنيها

عيار 24: 1161 جنيها

عيار 18: 871 جنيها

عيار 14: 679 جنيها

جنيه ذهب 8128 جنيها

أسعار الذهب العالمي مع بداية الأسبوع الجاري





ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس آذار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو تموز.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير شباط.

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في مصر خلال بداية تعاملات اليوم، مع ارتفاعها خلال نهاية التعاملات الاسبوعية بالأسواق العالمية، وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلى على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر الأسبوع الماضي





سعر الذهب عيار ٢١: 985 جنيها

سعر الذهب عيار ٢٤: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار ١٨: 844 جنيها

سعر الذهب عيار ١٤: 658.5 جنيها

سعر جنيه ذهب 7880 جنيها

اسعار الذهب العالمي الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

txtأسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-7-2022.. عودة الارتفاع للمعدن الأصفر

، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1727.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار يوم الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة، وصعد الذهب 1.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1727 دولارا للأوق

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 18.78 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بواقع واحد بالمئة إلى 880 دولارا وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1902.18.

دولار.

كل ما تريد معرفته حول مصنعية الذهب

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، إن زيادة أسعار المصنعية لم تصدر من أصحاب المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، بل جاءت وفقا لتعديلات ادخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، حيث أن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.

بعد الزيادة الجديدة ارتفعت متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.

وتعمل شعبة الذهب حاليًا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.