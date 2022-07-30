أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 30 يوليو 2022

استقرت أسعار الذهب فى السعودية، فى المملكة العربية السعودية 210.34 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب في السعودية



سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 210.27 ريال، ما يعادل (56.07 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 192.74 ريال، ما يعادل (51.40 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 183.98 ريال، ما يعادل (49.06 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 157.70 ريال، ما يعادل (42.05 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 122.66 ريال، ما يعادل (32.71 دولار).

سعر شراء الذهب المستعمل اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 مستعمل: من 185 حتى 192 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 مستعمل: من 180 حتى 187 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 مستعمل: من 170 حتى 178 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 مستعمل: من 140 حتى 152 ريالًا.

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6540 ريالًا، ما يعادل (1744 دولارًا).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6543 ريالًا، ما يعادل (1745 دولارًا).

أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم





ارتفعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم السبت 30-7-2022 وذلك استكمالا لسلسلة الارتفاعات التي شهدها منذ قرار رفع الفائدة الأمريكية، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في مصر وجاءت كما يلي:



أسعار الذهب اليوم

عيار 21: 1016 جنيها

عيار 24: 1161 جنيها

عيار 18: 871 جنيها

عيار 14: 679 جنيها

جنيه ذهب 8128 جنيها

أسعار الذهب العالمي





ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس آذار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب



أغلق سوق الذهب هذا الأسبوع على صعود ملحوظ للأونصة عند مستويات 1766.15 دولار بسبب تراجع عوائد السندات الأمريكية وكذلك الدولار، بعد أن صرح جيروم باول بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطء وتيرة صعود الفائدة.

وسجل الذهب عالميا صعود ملحوظ رغم رفع سعر الفائدة في اجتماع 26 و27 يوليو 2022 بـ 75 نقطة أساس وكان من المفترض أن يسجل الذهب تراجع ملحوظ بسبب ارتفاع الفائدة لكن الأسواق سجلت أداء عكسي مع تراجع الدولار وعائد السندات.

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع لجميع الأعيرة المتداولة في السوق، على خلفية ارتفاع أسعار أونصة الذهب، وشهدت أونصة الذهب قفزة من يوم الأربعاء بعد إعلان الفائدة الأمريكية من 1720 دولار إلى 1766 دولار وهو ما كان له آثار كبيرة على سعر الذهب في مصر، والتي سجلت صعود بنحو 29 جنيها منذ يوم الأربعاء الماضي وحتى الآن.