ضل طريقه.. الصين ترعب العالم بصاروخ تائه

كشف مركز الفلك الدولي، في تغريدة عبر سحابه على موقع توير، عن موعد سقوط حطام الصاروخ الصيني ومناطق الخطر.

وأشار مركز الفلك الدولي، إلى أن موعد سقوط الصاروخ سيكون اليوم الساعة 17:22 بتوقيت غرينتش.

خريطة سقوط الصاروخ

نشر مركز الفلك الدولي، خريطة تشير لموقع السقوط المتوقع حسب توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية.

وقال المركز الدولي، إن هذه الخريطة ستتغير بمرور الوقت، وكلما اقتربنا من موعد السقوط سيقل هامش الخطأ وستقل الأماكن المرشحة ليسقط الحطام فوقها، ولكن بكل تأكيد حتى قبل ساعتين من موعد السقوط لا يمكن تحديد المكان والوقت بشكل دقيق، فعادة يكون أقل هامش خطأ هو بحدود زائد ناقص ساعة واحدة، وإذا علمنا بأن الحطام هذا يلف الكرة الأرضية مرة واحدة كل 89 دقيقة فهذا يعني أن هامش خطأ مقداره ساعتين يعني أن هناك مناطق شاسعة ستبقى مهددة بسقوط القمر الصناعي فوقها".

موعد سقوط الصاروخ

كشف مركز الفلك الدولي، عن موعد سقوط حطام الصاروخ الصيني ومناطق الخطر.

وكتب مركز الفلك الدولي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أوضح فيها أن موعد سقوط الصاروخ سيكون اليوم الساعة 17:22 بتوقيت غرينتش.

مناطق تحت الخطوط الحمراء

وكان المركز، أكد أن جميع مناطق الوطن العربي خارج منطقة السقوط ولكن هذا قد يتغير في التحديثات التالية.

وأشار المركز، إلى أن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها.

وفي يوم 24 يوليو 2022م، أطلقت الصين صاروخًا فضائيًا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).