بعد ارتفاع مدوي.. أسعار الذهب تعاود الانخفاض والجنيه يتراجع بقوة

تراجعت أسعار الذهب في ختام التعاملات الصباحية اليوم السبت بقيمة جنيها واحدا للعيار في السوق المحلي وذلك بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها اسعار الذهب في مصر منذ قرار رفع الفائدة الأمريكية، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في مصر الآن وجاءت كما يلي:



أسعار الذهب اليوم



الاوقية: 1766 دولار

عيار ٢١: 1015 جنيه

عيار ٢٤: 1160 جنيه

عيار ١٨: 870 جنيه

عيار ١٤: 678.6 جنيه

الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8120 جنيه

أسعار الذهب العالمي





ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس آذار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو تموز.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.

أسعار الذهب خلال الأسبوع

وصلت الارتفاعات التي شهدتها اسعار الذهب خلال اليومين الماضين إلى نحو 31 جنيها، ويأتي ذلك الارتفاع الجنوني بسبب قرار رفع الفائدة الأمريكية الذي أثر على تحركات المعدن الأصفر في السوق المحلي ومن المتوقع ان تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة.



أسعار مصنعية الذهب وكيفية حسابها

بعد الزيادة الجديدة ارتفعت متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.

وتعمل شعبة الذهب حاليًا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.



ضريبة القيمة المضافة

بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%، مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري.



وأكدت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.



و تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.



وحول قيمة الضريبة فإن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، جاء فيه أنه وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية ) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، مشيرا إلي أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:

أسعار الضرائب على الذهب

أولا الذهب:

جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه



ثانيا المشغولات الفضية:

جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48