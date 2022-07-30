بعد رسوبها.. معلومات عن الطالبة نور السويركي صاحبة مقولة "الامتحان لوز"

نور السويركي، تحتل نتائج الشهادة الثانوية العامة اهتماما كبيرا في مختلف البلدان العربية كما هو الحال في مصر، وتعتبر عملية رصد ردود أفعال الطلاب والطالبات من الأمور التي لطالما يترقبها الجمهور لمعرفة مدى صعوبة الامتحانات أو سهولتها.

نور السويركي

وبحث الكثيرون في الآونة الأخيرة عن اسم نور السويركي الطالبة الفلسطينية، صاحبة الجملة الشهيرة "الامتحان لوز" ولا سيما بعد إعلان النتائج في فلسطين، وتأكد رسوبها، ما سبب حالة من الدهشة لدى الجميع.

نور السويركي تشعل مواقع التواصل

وحازت طالبة التوجيهي نور السويركي على نصيب كبير عبر مواقع البحث ولا سيما جوجل، حيث زاد البحث عن أبرز المعلومات حولها وكافة التفاصيل التي ترتبط بها، ولا سيما بعدما أطلق عليها لقب "أم اللوز".

وترصد بوابة الفجر أبرز المعلومات عن نور السويركي الطالبة الفلسطينية في السطور التالية:

نور السويركي هي طالبة فلسطينية من غزة فاجأت الكثيرون بحديثها عن سهولة اختبارات الثانوية العامة هناك عبر فيديو مصور.

نور السويركي والامتحان لوز

أعربت نور السويركي عن سعادتها بسهولة اختبار الجغرافيا والتي كانت توضح أنها من أسهل الاختبارات بالنسبة إليها حيث قالت حينها بإن جميع من في القاعة حصل على درجة كاملة في سؤال اختيار متعدد من قبل شاب من خارج المدرسة قام بتغشيش الطالبات فيها.

كلمة نور السويركي الشهيرة

قالت نور السويركي كلمتها الشهيرة خلال الفيديو والتي جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت شهرة كبيرة عبر مختلف محافظات فلسطين وبعض الدول العربية من خلال مقولة: "الامتحان لوز".

شهرة نور السويركي

ونالت نور السويركي شهرة كبيرة جعلتها تتصدر تريند محرك البحث الشهير جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي قبل أسابيع قليلة من أجل كمية البساطة والعفوية التي ظهرت تتحدث بها خلال لقاء صحفي معها من قبل إحدى الصحفيين الشباب.

فيديو نور السويركي

وحقق فيديو نور السويركي، الشهير الذي قالت فيه "الامتحان لوز" شهرة كبيرة حيث تخطت مشاهداته الـ7 ملايين مشاهدة خلال يومين فقط من عرضه، وهو ما جعلها من الشخصيات الشهيرة.

شهرة نور السويركي وعملها في الدعاية والإعلان

ساهمت شهرة فيديو نور السويركي "الامتحان لوز" في الالتحاق بالعديد من الوظائف المهمة في مجال الدعاية والإعلان، حيث أصبحت وجهة غالبية المحلات التجارية المعروفة على مستوى قطاع غزة.

ترقب نتيجة نور السويركي في الثانوية العامة

وبقيت نور السويركي تحت الأنظار حيث ترقب نيتجتها الكثيرون ليروا صدق ما قالته، بشأن سهولة الامتحانات وحقيقة قولها "الامتحان لوز" وهو ما صدم الجميع فور إعلان نتيجة الثانوية العامة في فلسطين وإعلان رسوبها.

بداية قصة الطالبة نور السويركي

بدأت قصة الطالبة الفلسطينية نور السويركي بعد تصوير فيديو قصير تحدثت فيه عن سهولة اختبار مادة الجغرافيا التي كانت بصدد التقديم له في ذلك اليوم وعملت على قلب الموازين بعدها رأسا على عقب في مصير جيل الثانوية العامة كاملا.

قرارات وزارة التربية والتعليم ونور السويركي

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بعد فيديو نور السويركي بإلغاء سؤال اختيار من متعدد الذي رصد له نحو 40 درجة وهو قرار لأول مرة على مستوى فلسطين يحدث، بأن يخلو الاختبار من اختيار من متعدد، ما جعل الكثير من الناس ينقمون عليها وتعرضت لحلات تنمر كبيرة من قبل أشخاص كثيرين.

الهجوم على نور السويركي

وتعرضت نور السويركي لاتهامات كثيرة بعد قرار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بشأن إلغاء سؤال اختيار من متعدد، لاتهامات كبيرة من البعض الذين رأوا أنها كانت مدفوعة وأنها تعمدت التحدث بهذه الطريقة.

دفعة نور السويركي 2022 "أم اللوز"

ولقبت دفعة 2022 بدفعة نور السويركي الطالبة الغزاوية التي هاجمها الكثير من الناس وانتقدها عبر منصات التواصل، إلا أنها تميزت بالتعامل ببرودة وكانت ردودها هادئة وتدافع عن نفسها في ظل هجوم حاد عليها وتنمر بشكل كبير.

رسوب نور السويركي

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان رسوب الطالبة الفلسطينية نور السويركي الملقبة بـ "أم اللوز" في فلسطين، وصاحبة مقولة الامتحان لوز، حيث أعلنت نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022.