مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد اليوم مباشر 30/7/2022 الودية
يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية اليوم باعتبارها من اللقاءات الكبيرة قبل انطلاق الدوريات الأوروبية في كل مكان حيث يرغب كل فريق في تحقيق الفوز بأي طريقة بصرف النظر عن الأزمات التي تواجه كل منهما سواء المدرب دييجو سيميوني في قلعة الروخي بلانكوس أو الهولندي إريك تين هاج في قلعة الشياطين الحمر الذي يحاول علاج جراح فريقه الغائب عن البطولات تمامًا منذ رحيل جوزيه مورينيو عنه كما أن كلا الفريقين يغوص في بحر من الأزمات قبل هذه القوة فنجد أن الشياطين الحمر يطالب نجمهم الأول كريستيانو رونالدو بالرحيل بأي وسيلة ويرفض الاستمرار كما غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد ولم ينضم إليه إلا في الفترة الأخيرة وعلى الجانب الآخر فرط أتلتيكو مدريد في نجمه لويس سواريز إلى إنتر ناسيونالي ولذلك فإن كفة النجوم تبدو متوازنة وبنظرة سريعة على نتائج مانشستر يونايتد في المباريات الودية الأخيرة فنجد أنه كان قد فاز 3-1 على كريستال بالاس وتعادل مع أستون فيلا 2-2 وهو ما يعكس القوة الهجومية الجبارة التي يرغب إريك تين هاج زرعها بين أقدام اللاعبين بدليل تسجيل 5 أهداف في مباراتين لكنه ما زال يعاني من سوء مستوى خط الدفاع بدليل استقبال 3 أهداف في وجود هاري ماجواير كالعادة أما أتلتيكو مدريد في آخر لقاء ودي له كان قد اكتسح فريق نومانسيا برباعية نظيفة عكست تطور المستوى والاعتماد على العين الخبيرة لدى سيميوني في اكتشاف قدرات اللاعبين الكامنة.
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد
طريقة مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد ستشهد اختلاف أسلوب كلا المدربين فإذا كان إريك تين هاج يعتمد على طريقة 4-3-3 فإن سيميوني لن يتخلى عن أسلوبه بالاعتماد على 4-4-2 حتى في غياب لويس سواريز لذلك نحن في مواجهة خاصة لدى جماهير كلا الفريقين لمعرفة من يحسم الفوز بها.
أما الأوراق الرابحة في مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية اليوم فنجد أنها تتمثل في ماركوس راشفورد في قلعة الشياطين الحمر وجواو فيليكس في الروخي بلانكوس مع الصلابة الدفاعية لفريق دييجو سيميوني أمام قوة هجوم مان يونايتد.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد
تنطلق هذه المواجهة في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة الموافق الساعة الثانية و45 دقيقة حسب توقيت مكة المكرمة وتنتظرها الجماهير في كل مكان من أجل متابعة القمة الإسبانية الإنجليزية وما يدور فيها بين الفريقين الكبيرين.