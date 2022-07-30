مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد اليوم مباشر 30/7/2022 الودية

مشاهدة مباراة مانشستر
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية اليوم باعتبارها من اللقاءات الكبيرة قبل انطلاق الدوريات الأوروبية في كل مكان حيث يرغب كل فريق في تحقيق الفوز بأي طريقة بصرف النظر عن الأزمات التي تواجه كل منهما سواء المدرب دييجو سيميوني في قلعة الروخي بلانكوس أو الهولندي إريك تين هاج في قلعة الشياطين الحمر الذي يحاول علاج جراح فريقه الغائب عن البطولات تمامًا منذ رحيل جوزيه مورينيو عنه كما أن كلا الفريقين يغوص في بحر من الأزمات قبل هذه القوة فنجد أن الشياطين الحمر يطالب نجمهم الأول كريستيانو رونالدو بالرحيل بأي وسيلة ويرفض الاستمرار كما غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد ولم ينضم إليه إلا في الفترة الأخيرة وعلى الجانب الآخر فرط أتلتيكو مدريد في نجمه لويس سواريز إلى إنتر ناسيونالي ولذلك فإن كفة النجوم تبدو متوازنة وبنظرة سريعة على نتائج مانشستر يونايتد في المباريات الودية الأخيرة فنجد أنه كان قد فاز 3-1 على كريستال بالاس وتعادل مع أستون فيلا 2-2 وهو ما يعكس القوة الهجومية الجبارة التي يرغب إريك تين هاج زرعها بين أقدام اللاعبين بدليل تسجيل 5 أهداف في مباراتين لكنه ما زال يعاني من سوء مستوى خط الدفاع بدليل استقبال 3 أهداف في وجود هاري ماجواير كالعادة أما أتلتيكو مدريد في آخر لقاء ودي له كان قد اكتسح فريق نومانسيا برباعية نظيفة عكست تطور المستوى والاعتماد على العين الخبيرة لدى سيميوني في اكتشاف قدرات اللاعبين الكامنة.
 

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يلا شوت اليونايتد.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد بث مباشر 30/07/2022 الودية

 


مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد
 


طريقة مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد ستشهد اختلاف أسلوب كلا المدربين فإذا كان إريك تين هاج يعتمد على طريقة 4-3-3 فإن سيميوني لن يتخلى عن أسلوبه بالاعتماد على 4-4-2 حتى في غياب لويس سواريز لذلك نحن في مواجهة خاصة لدى جماهير كلا الفريقين لمعرفة من يحسم الفوز بها.

أما الأوراق الرابحة في مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الودية اليوم فنجد أنها تتمثل في ماركوس راشفورد في قلعة الشياطين الحمر وجواو فيليكس في الروخي بلانكوس مع الصلابة الدفاعية لفريق دييجو سيميوني أمام قوة هجوم مان يونايتد.
 


موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد
 


تنطلق هذه المواجهة في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة الموافق الساعة الثانية و45 دقيقة حسب توقيت مكة المكرمة وتنتظرها الجماهير في كل مكان من أجل متابعة القمة الإسبانية الإنجليزية وما يدور فيها بين الفريقين الكبيرين.
 


البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد

 


 

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