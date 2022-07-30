بنظام حق الانتفاع.. كيف تحصل على مقبرة من وزارة الإسكان؟ (الشروط والأوراق المطلوبة)

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تطرح وزارة الإسكان مقابر جاهزة للمسلمين والمسحيين في عدد من المدن الجديدة بأنظمة سداد ميسرة ومساحات تبدأ من 40 متر زننشر فيما يلي أهم المعلومات حول هذه المقابر من حيت المساحات والأسعار والأماكن والمتاحة  ونظم السداد وجاءت كما يلي:

 

234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان

 

وأعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن طرح 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للمقبرة لقاطني مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان) وذلك بنظام حق الانتفاع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يمكن للراغبين في الحجز الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح، وذلك حتى  يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۲/۳/۲۹ بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويا  مثل شركة أو مؤسسة، وأن يكون من قاطني إحدى مدن ( العبور - الشروق - العاشر من رمضان  )، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة  "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج /الزوجة/الأولاد القصر)، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.


المستندات المطلوبة


1_ صورة من تحقيق الشخصية.

2 _ آخر إيصال سداد من البنك، في حالة الوحدات السكنية.

3 _ صورة من محضر الاستلام.

4 _ قسيمة الزواج.

5 _ شهادات الميلاد للأولاد.

6 _ إيصال كهرباء ومياه.

 

المصاريف الإدارية


_ ٥٠ جنيها لكل معاينة.

 

مقابر وزارة الإسكان في المدن الجديدة

 

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من المقابر الجاهزة للمسلمين بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، بنظام سداد وشروط معينة.

وأعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طرح حجز 1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، لقاطني مدن «6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد»، وأحياء وضواحي محافظة الجيزة، بنظام حق الانتفاع، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

ويتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية، لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وموعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

ويلتزم المتقدم للحجز بسداد المبالغ التالية:

دفع مقدم الحجز عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، ومبلغ 33.6 ألف جنيه باقي قيمة المقبرة، و5 آلاف جنيه قيمة وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، وسداد 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء.

وفي حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته، وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

أما في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة، يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

 

طرح مقابر بـ6 أكتوبر فبراير الماضي


صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم طرح حجز 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، منها 864 مقبرة لقاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، و153 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي)، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وقال المهندس طارق السباعى: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/3/2019، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 1/4/2019، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.

وبخصوص شروط الحجز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

وأوضح المهندس طارق السباعى أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، مضيفًا أن مناطق الأراضى ستكون متاحة على الموقع الالكترونى للهيئة (www.newcities.gov.eg).
 

 

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