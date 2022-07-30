حقيقة مفاوضات الزمالك مع محمد شريف مهاجم الاهلي.. التفاصيل الكاملة

يرغب العديد من الجمهور في الشارع المصري، في معرفة حقيقة مفاوضات الزمالك مع محمد شريف مهاجم النادي الاهلي، والتفاصيل الكاملة حول تلك المفاوضات.

وتصدر محمد شريف مهاجم النادي الاهلي، اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، وذلك عقب مفاوضات نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، التفاصيل الكاملة حول مفاوضات الزمالك مع محمد شريف مهاجم النادي الاهلي، وهي على النحو التالي:-

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد شريف

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، عن تقديم الزمالك عرضا مغريا للاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي، عبر برنامجه «اللعيب»، والمذاع على فضائية MBC مصر: «دخول الزمالك في مفاوضات من أجل ضم محمد شريف مهاجم الفريق في النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض تقدم بعرض مالي ضخم من أجل الحصول على خدمات اللاعب محمد شريف مهاجم الأهلى».

شوبير يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع محمد شريف

ومن جانبه، صرح الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس الرياضية»: «أحد الإعلاميين أكد أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع محمد شريف للتعاقد معه، في الصيف المقبل»، وتابع: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة».

وأضاف شوبير: «كيف سيتعاقد الزمالك مع محمد شريف واللاعب يتبقى على انتهاء عقده مع الأهلي 3 سنوات؟»، مضيفًا: «أنا أهيب بزملائنا الإعلاميين تحري الدقة في الأخبار».

جدير بالذكر، أن محمد شريف سيغيب عن صفوف الشياطين الحمر لمدة 6 أسابيع، عقب تعرضه للإصابة مؤخرًا بتمزج في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي في موسم 2024 أي بعد 3 سنوات، ومن ثم يصبح اللاعب حرا في التعاقد مع أي فريق.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

ويعتلي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، برصيد 63 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.