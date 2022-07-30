خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر السعودية 2022.. والشروط والرابط

خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر السعودية 2022، من الأشياء التي يبحث عنها المواطنين بالمملكة العربية السعودية بكثافة غير مسبوقة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تلعب دورا هاما لخدمة المزارعين وتقديم لهم المساعدة.

وتعمل معظم الدول على تنمية القطاع الزراعي من خلال توفير العديد من برامج الدعم التي تساعد المزارعين وتقدم لهم المساعدة للارتقاء بعملهم وتحسين جودة إنتاجهم.

وتوفر المملكة العربية السعودية، العديد من البرامج لدعم المزارعين ومساعدتهم، وذلك بهدف تحسين الإنتاج وجودة الزراعة مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي بشكل عام.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أهم برامج الدعم الزراعي التي تقدمها الحكومة السعودية وهو برنامج الريف السعودي للأسر المنتجة 2022، وشروط ورابط التسجيل التسجيل، وهو على النحو التالي:-

برنامج ريف لدعم الأسر السعودية 2022

برنامج ريف لدعم الأسر السعودية 2022، وبرنامج تشرف عليه وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية، يستهدف العاملين في القطاع الزراعي، هدفه الأساسي رفع كفاءة الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين ماديًا للارتقاء في مستوى إنتاجهم، يستهدف البرنامج كذلك الصغار مربي الحيوانات والماشية ومربي الأسماك ومربي النحل، ويهتم البرنامج بالزراعات البعلية وكذلك زراعة الورود ويساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم.

شروط التسجيل في منصة ريف للأسر السعودية 2022

وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها لمن يرغب في التسجيل في منصة ريف السعودية، وهي ما يلي:-

- أن يكون سعودي الجنسية ولا يشترط الجنس ذكر أو أنثى، وإذا كان غير سعودي يشترط أن يكون حاملًا لبطاقه التنقل.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- أن يكون المتقدم مهتما الأمور الزراعة

لا يتجاوز دخل الشخص المتقدم عن 6000 ريال سعودي.

- يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي فعال.

- أن تمتلك الأسرة المتقدمة وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

خطوات التسجيل في منصة ريف السعودية

- الدخول إلى موقع بوابة ريف.

- الضغط على إنشاء حساب جديد.

- كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد رقم الجوال وكلمة المرور والرمز المرئي.

- التأكد من صحة البيانات المدخلة والضغط على تسجيل.

- كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله.

موعد صرف دعم الريف السعودية

يتساءل الكثير من مستفيدين الدعم عن موعد صرف مستحقات الدعم وحسب ما أعلنته وزارة البيئة والزراعة، المشرف

رابط التسجيل في منصة ريف السعودية

برنامج ريف المواطن السعودي، برنامج مميز تنموي، يسعى لتمكين الأسر الريفية وتحسين استدامة إنتاجها الزراعي وللتسجيل في هذا البرنامج يمكنك الدخول إلى الرابط من هنا، واتباع خطوات التسجيل التي ذكرناها سابقا، بعد تحقق الشروط وقبول الطلب من قبل المختصين يمكنك الاستفادة من دعم هذا البرنامج.

وأعلنت عبر موقع الوزارة على منصة تويتر أن موعد الصرف يكون من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الجدير بذكره أن موعد الصرف غير محدد وذلك بسبب اختلاف القطاع المسجل فيه المستفيد.