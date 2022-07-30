مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر ليفربول اليوم 30/07/2022 درع الاتحاد

يلا شوت الجديد ليفربول بث مباشر السيتي مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر تعود الأنظار من جديد مع محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية أو السوبر الإنجليزي في اللقاء الذي ينطلق مع دقات الساعة السادسة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السابعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة حيث تريد الجماهير المصرية بشكل خاص أهداف محمد صلاح اليوم في مرمى مانشستر سيتي من أجل تحقيق أول بطولة في هذا الموسم بعدما توج في الموسم الماضي مع ليفربول ببطولتي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي في المرتين لكنه في الوقت نفسه خسر لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة عندما فاز على وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف وانتظر هدية أستون فيلا أمام مان سيتي الذي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وانتزع فارق النقطة واللقب.





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شاهد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم كما أن صلاح فقد لقب دوري أبطال أوروبا عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد بهدف نظيف رغم أنه كان الأكثر محاولة على المرمى لكن هذا هو حال كرة القدم في كل مكان يوم لك وأيام عليك لذلك فإن مباراة الليلة ستكون فرصة كبيرة من أجل الرد من جديد بكل قوة على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رغم أنه اعترف أخيرًا أن محمد صلاح لاعب خطير واستثنائي ويهدد مرمى المنافسين بشكل لا يصدق لذلك سيعد الحسابات الخاصة لديه كما سيعد الحسابات للألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.





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الآن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية تأتي في ظل معاناة الريدز من غيابات عديدة على رأسها تشامبرلين والحارس العملاق أليسون بيكر الذي تعرض للإصابة بجانب رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ الألماني الذي قال عنه صلاح إنه سيفتقده بشكل كما يتمنى له التوفيق مع العملاق البافاري لكن ينتظر أن يضم تشكيل ليفربول اليوم أمام مانشستر سيتي محمد صلاح وداروين نونيز الوافد الجديد من بنفيكا البرتغالي ولويس دياز في خط الهجوم.





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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت أما مانشستر سيتي أمام ليفربول اليوم فتبدو صفوفه مكتملة بعدما تعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وهو ماكينة أهداف لا تهدأ في وجود عدد كبير من النجوم يمثلان قوة ضاربة له مثل كيفين دي بروين ورياض محرز وبرناردو سيلفا بعد رحيل رحيم سيترلينج إلى تشيلسي وجابرييل خيسوس إلى أرسنال.





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في اللقاءات الودية الأخيرة قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم نجد أن زملاء محمد صلاح كانوا قد فازوا على لايبزيج الألماني بخماسية نظيفة وخسروا من ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف نظيف فيما فاز مان سيتي 2-1 على كلوب أمريكا ثم انتصر بهدف نظيف على بايرن ميونيخ الألماني.





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