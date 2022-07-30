تسجل ارتفاعات جديدة..أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 30 يوليو 2022

ارتفعت أسعار الذهب بمختلف أنواعها في سوق الاردن اليوم السبت 30 يوليو 2022 بقيمة 50 قرشا للجرام الواحد.

أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 30 يوليو 2022:

سعر الذهب عيار 21 في الادرن بلغ 36.30 دينار للجرام.

سعر الذهب عيار 24 في الاردن سجل 42.70دينار للجرام.

سعر الذهب عيار 18 في الادرن سجل 32.40 دينار للجرام.

اسعار الذهب ترتفع عالميا رغم رفع الفيدرالي الفائدة:

رتد الذهب إلى ذروة جديدة لعدة أسابيع يوم الجمعة مع جاذبية الملاذ الآمن الذي حصل على دفعة حيث تخلى الدولار عن المكاسب الأولية بعد قفزة أخرى في التضخم في الولايات المتحدة، حيث يبدو أن نطاق السعر الحالي يجتذب أيضًا طلبات شراء السبائك.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1761.59 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1762.9 دولار.

زاد الإنفاق الاستهلاكي الأميركي أكثر من المتوقع في يونيو، مع ارتفاع التضخم الشهري بأكبر قدر منذ 2005.

وسرعان ما تخلى الدولار عن مكاسبه الصغيرة بعد البيانات، وانخفض بنسبة 0.3%، مما سمح للذهب بتوسيع مكاسبه.

ورغم مكاسب جلسة الجمعة، إلا أن الذهب سجل انخفاض شهري للمرة الرابعة على التوالي، حيث تراجعت أكثر من 300 دولار منذ أن تجاوز مستوى 2000 دولار للأونصة في مارس آذار، حيث شرع بنك الفدرالي في مسار رفع أسعار الفائدة سريعًا بينما ظهر الدولار أيضًا كملاذ مفضل وسط مخاطر الركود المتزايدة.

وارتفعت الفضة 1.4% إلى 20.26 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 894.88 دولارًا وقفز البلاديوم 2.2% إلى 2122.58 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، أطلقت الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب، أول بورصة دولية للسبائك لتحقيق الشفافية في السوق.

الهند تفتتح أول بورصة لتداول الذهب:

سست الهند، أول بورصة عالمية للذهب في البلاد، من شأنها أن تسمح لصائغي المجوهرات المؤهلين باستيراد المعدن النفيس مباشرة، كما تهدف إلى إنشاء مركز إقليمي للسبائك.

البورصة الفورية للذهب التي مقرها مدينة غوجارت الدولية لتمويل التكنولوجيا، غرب الهند، ستوسع قاعدة المستوردين للذهب، بعد أن كان مقتصرا على بعض البنوك والوكالات المعتمدة من البنك المركزي.

وقال أشوك غوتام، الرئيس التنفيذي لبورصة الذهب، إن "البورصة الجديدة توفر قناة بديلة للواردات في الهند بطريقة فعالة وشفافة، مع أسعار أفضل على الأرجح، والتي ستكون متاحة للمستخدمين النهائيين"، حسب وكالة بلومبرغ.

وتعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بما يصل إلى نحو 800 و900 طن سنويا، وهي تحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

ويفضل الهنود تقليديا الذهب كمخزن للقيمة، وينظر إلى شراء المجوهرات وإهدائها على أنه أمر مقدر في البلاد، خاصة خلال المهرجانات وحفلات الزفاف.

وبحسب ما يقوله مجلس الذهب العالمي على موقعه الإلكتروني، فإن سوق الذهب في الهند يفقتر إلى ضمان الجودة، وضعف شفافية الأسعار، وأن البورصة الجديدة من الممكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات.

وقال غوتام، إن بورصة سبائك الذهب الجديدة من المتوقع أن تجذب التجار ومصافي الذهب والبنوك الأجنبية، مشيرا إلى أنه قد انضم بالفعل 64 من كبار صائغي المجوهرات في الهند حتى يوم الثلاثاء الماضي، وأن المزيد في الطريق للانضمام خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة "ميتالز فوكس" المشغلة لبورصة الذهب، قالت الشهر الماضي إن الهدف هو إقامة بورصة ذهب على غرار بورصة شنغهاي للذهب وبورصة إسطنبول، لجعل الهند مركزا إقليميا رئيسيا لتدفقات السبائك.

وتستهدف البورصة أيضا الهنود غير المقيمين والمنتشرين في جميع أنحاء العالم، الذي يرغبون في إضافة السبائك إلى محافظهم الاستثمارية.