يلا شوت ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر اليوم 30/07/2022 الدرع الخيرية

بث مباشر ليفربول اليوم يلا شوت الجديد ليفربول اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في كأس درع الخيرية تقام تحت شعار البحث عن أول بطولة لدى كلا المدربين والفريقين عندما تبدأ على ملعب ويمبلي في انتظار أهداف محمد صلاح اليوم لقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز بعدما جدد عقده مع الريدز فيما رحل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ الألماني لذلك يتحمل محمد صلاح على أكتافه وحده عبء هذه الليلة خاصة أن داروين نونيز القادم من بنفيكا البرتغالي لا يمكن التحميل عليه أمام كتيبة دفاع مانشستر سيتي في وجود مدربها بيب جوارديولا لذلك فإن كلوب سيحاول بكل قوته فتح الطرق أمام هدف محمد صلاح من أجل خطف اللقب الأول رغم صعوبة المواجهات التاريخية بين المدربين وإن كان كأس الدرع الخيرية يشهد قوة هجومية لدى كل فريق من أجل التسجيل بشكل مبكر وهو ما تنتظره الجماهير في مباراة اليوم.





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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية مع قدومنا إلى الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وستكون منقولة على قناة الشارقة الرياضية وقناة بي إن سبورتس إتش دي.





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تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: أدريان

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك وكوناتي وأندرو روبيرتسون وميلنر

في خط الوسط: فابينيو وهندرسون وتياجو ألكانتارا

في خط الهجوم: محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: كايل والكر وجواو كانسيلو وجوناثان آكي ولابورت.

في خط الوسط: رودري وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين.

في خط الهجوم: هالاند وفيل فودين ورياض محرز.





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في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم تبدو المواجهة الفنية الأقوى بين يورجن كلوب وجوارديولا باعتبارهما من أفضل المدربين في العالم ودائما ما تشهد المباريات بينهما غزارة تهديفية لا مثيل لها بدليل أنهما في مباراتي الدورين الأول والثاني من الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي تعادلا في كل مرة بنتيجة 2-2 ولذلك نترقب ما يمكن أن يدور في هذه الليلة بين كلا المدربين.





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واستطاع زملاء محمد صلاح الفوز على لايبزيج الألماني بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الأولى لهم لكنهم عادوا وسقطوا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف نظيف في حين أن مانشستر سيتي انتصر على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف ثم فاز على بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون مقابل.





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