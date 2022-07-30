أسعار الذهب فى العراق اليوم السبت 30 يوليو 2022

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اسعار الذهب في العراق
اسعار الذهب في العراق اليوم السبت 30 يوليو 2022
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ارتفعت اسعار الذهب في  دولة العراق اليوم السبت 30 يوليو 2022 بنسبة 2% مع ارتفاع اسعار الاوقية عالميا، وسط ضعف في عمليات الشراء بأسواق الصاغة بالعراق.

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 30 يوليو 2022:

 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بالعراق اليوم السبت  30 يوليو من81،205.46 إلى82،912.99 دينار عراقي.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 بالعراق  من74،432.35 إلى 75،997.47ينار عراقي.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بالعراق  من 71،040.50 إلى 72،534.29دينار عراقي.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بالعراق  من 60،884.52 إلى 62،164.76ينار عراقي.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 بالعراق  من 47،382.55 إلى 48،378.88دينار عراقي.

سعر اوقية الذهب اليوم السبت 30 يوليو  2022 بالعراق  :

ارتفع سعر أوقية الذهب بالعراق من2،525،489.68 إلى 2،578،594.14 دينار عراقي.      

اسعار الذهب ترتفع عالميا رغم رفع الفيدرالي الفائدة:

ارتد الذهب إلى ذروة جديدة لعدة أسابيع يوم الجمعة مع جاذبية الملاذ الآمن الذي حصل على دفعة حيث تخلى الدولار عن المكاسب الأولية بعد قفزة أخرى في التضخم في الولايات المتحدة، حيث يبدو أن نطاق السعر الحالي يجتذب أيضًا طلبات شراء السبائك.

 

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1761.59 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1762.9 دولار.

 

زاد الإنفاق الاستهلاكي الأميركي أكثر من المتوقع في يونيو، مع ارتفاع التضخم الشهري بأكبر قدر منذ 2005.

 

وسرعان ما تخلى الدولار عن مكاسبه الصغيرة بعد البيانات، وانخفض بنسبة 0.3%، مما سمح للذهب بتوسيع مكاسبه.

 

ورغم مكاسب جلسة الجمعة، إلا أن الذهب سجل انخفاض شهري للمرة الرابعة على التوالي، حيث تراجعت أكثر من 300 دولار منذ أن تجاوز مستوى 2000 دولار للأونصة في مارس آذار، حيث شرع بنك الفدرالي في مسار رفع أسعار الفائدة سريعًا بينما ظهر الدولار أيضًا كملاذ مفضل وسط مخاطر الركود المتزايدة.

 

وارتفعت الفضة 1.4% إلى 20.26 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 894.88 دولارًا وقفز البلاديوم 2.2% إلى 2122.58 دولارًا.

 

وفي الوقت نفسه، أطلقت الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب، أول بورصة دولية للسبائك لتحقيق الشفافية في السوق.

انخفاض الطلب على الذهب:

 

كشف المجلس العالمي  للذهب اليوم، انخفض الطلب على  المعدن الأصفر خلال الربع  الثاني من 2022   بنسبة 8٪ على أساس سنوي عند 948 طنًا.

 

وأشار المجلس خلال تقرير له إلى أن على الرغم من انخفاض الطلب على المعدن الأصفر خلال الربع الثاني، إلا أن  ارتفع الطلب رفع الطلب  خلال  النصف الأول إلى 2189 طنًا، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي بفضل النمو القوي الذي حدث في الربع الأول.

 

وبلغ متوسط  سعر الذهب 1،871 دولارًا أمريكيًا للأونصة في الربع الثاني  أعلى بنسبة 3 ٪ على أساس سنوي.

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