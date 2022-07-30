استقرت اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو 2022، استقرار، وسط ارتفاعات في سعر الاوقية عالميا انعكس على زيادة طفيفة في اسعار الذهب بفلسطين على مدار الايام الماضي.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو 2022:

جاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو كالأتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو 2022 سجل193.75 شيكل.

سعر جرام الذهب عيار 22 في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو 2022 سجل 177.60 شيكل.

سعر جرام الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو2022 سجل 169.53 شيكل.

سعر جرام الذهب عيار 18 في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو2022 سجل 145.31 شيكل.

سعر جرام الذهب عيار 14 في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو2022 سجل 113.02 شيكل .

سعر جرام الذهب عيار 12 في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو2022 سجل 96.87 شيكل.

اسعار أوقية الذهب في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو2022 سجل 6،026 شيكل.

اسعار جنيه الذهب في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو2022 سجل 1،356 شيكل .

اسعار كيلو الذهب في فلسطين اليوم السبت 30 يوليو2022 سجل 193،746 شيكل.

أسعار الذهب عالميا تصعد إلى اعلي مستويتها في شهر:

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1736.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال باول إن رفع آخر "كبير على نحو غير معتاد" للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع سبتمبر أيلول، لكن القرار سيتحدد وفقا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة مساء وحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 19.20 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 890 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2042.51 دولار للأوقية.