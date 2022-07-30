موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب هو الذي يشغل بال جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير القلعة الحمراء، حيث يبحث عدد كبير من المشجعين عن موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري

وسيكون موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب، اليوم السبت 30/7/2022، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم

وستكون القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم، هي قناة اون تايم سبورت الرياضية المفتوحة On Time Sports HD 1، مع وجود استوديو تحليلي قبل بدء المباراة بحضور كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والمقاولون العرب

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

وسيدخل الاهلي مباراة الليلة أمام ذئاب الجبل بحثًا عن مواصلة نغمة الانتصارات مجددا، عقب الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله الدبابة المالية أليو ديانج في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، تعادل فريق المقاولون العرب مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

نتيجة لقاء الدور الأول بين الاهلي والمقاولون العرب

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 63 نقطة.

بيراميدز - 59 نقطة.

الاهلي - 54 نقطة.

فيوتشر - 42 نقطة.

طلائع الجيش - 41 نقطة.