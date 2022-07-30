مواعيد عمل الخط الثالث بمترو الأنفاق.. تختلف من محطة لأخرى

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة المواعيد الخاصة بمترو الأنفاق، وخصوصا الذين يحرصون على استقلال تلك الوسيلة للانتقال من مكان لآخر؛ سواء للذهاب إلى عملهم أو كلياتهم بشكل يومي.

ويعد الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يبدأ من محطة العتبة وينتهي بعدلي منصور من أكثر الخطوط التي يتم استخدامها داخل القاهرة.

وعلى مدار الفترة القليلة الماضية، شهد الخط الثالث عدة تغييرات في المواعيد وجوانب فتح الأبواب الخاصة بعربات المترو؛ نظرًا لقيام الإدارة بأعمال تجريب؛ استعدادًا لافتتاح محطات أخرى جديدة، ما جعل العديد منهم يتساءلون عن مواعيد عمل المترو في محطات الخط الثالث.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مواعيد عمل مترو الأنفاق في الخط الثالث، وهي على النحو التالي:-

مواعيد عمل مترو الأنفاق في الخط الثالث

واهتماما بما يبحث عنه القراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الفجر» من خلال هذا التقرير مواعيد عمل مترو الأنفاق في الخط الثالث، لحين الانتهاء من أعمال التجريب، وفق الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، وجاءت كالتالي:

أعلنت الإذاعة الداخلية بمترو الأنفاق، مواعيد عمل المترو داخل محطات الخط الثالث خلال الفترة الحالية ولحين إشعار آخر، بعد أن يتم الانتهاء من أعمال تجريب المحطات الجديدة.

بدء العمل في 6 صباحًا

ويبدأ العمل في الخط الثالث بدءًا من محطة عدلي منصور وحتى العباسية في السادسة صباحا، وينتهي 12 منتصف الليل، أما بالنسبة للعمل في محطات «عبدة باشا، الجيش، باب الشعرية، العتبة» يبدأ من 6 صباحًا وحتى 10:15 مساء.

وبالنسبة لمحطة العتبة، يتم فتح أبواب المترو بها من جانب اليمين فقط، ما يجعل هذا الجانب هو المخصص لنزول الركاب بعد انتهاء رحلتهم، ودخول الركاب الذين يبدأون رحلتهم المتجهة نحو عدلي منصور.

اسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل تطبيق الزيادة

وتعد تلك هي الزيادة السابعة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق منذ تأسيسه عام 1987، وفي السطور التالية مراحل زيادة أسعار تذاكر المترو:

عام 1987: سعر تذكرة المترو 10 قروش.

عام 1989: أسعار تذاكر المترو 25 قرشًا.

أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات

عام 2002: تم تقسيم أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى مراحل؛ لتكون المرحلة الأولى بـ25 قرشًا والثانية بـ50 قرشًا، والثالثة بـ75 قرشًا.

وصل سعر تذكرة المترو إلى جنيه في عام 2006 كقيمة موحدة لكل التذاكر.

في عام 2017: أصبح سعر تذكرة المترو جنيهين لكل المراحل.

في عام 2018: عادت أسعار تذاكر المترو إلى نظام المحطات، إذ أصبحت التذكرة بـ3 جنيهات و5 جنيهات و7 جنيهات.

عام 2020: أصبحت أسعار تذاكر المترو 5 جنيهات، 7 جنيهات، 10 جنيهات، وهى المعمول بها حتى الآن قبل أسعار تذاكر المترو الجديدة المرتقب تطبيقها.