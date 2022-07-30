مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر البايرن 30/06/2022 كأس السوبر الألماني

بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم يلا شوت البايرن قمة ألمانية في مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم على لقب كأس السوبر الألماني بداية موسم 2022 – 2023 التي تنطلق في الساعة الثامنة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة بعدما عقد العملاق البافاري أقوى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني من نادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الذي رفض تجديد عقده مع الريدز ورحل عن صداقة وزمالة محمد صلاح ليخوض تحديا جديدا في الأراضي الألمانية بعد رحلة كبيرة من العطاء لكنه فور قدومه كان المهاجم روبرت ليفاندوفسكي قد رحل عن صفوف البافاري مما اضطر ناجلسمان المدير الفني لبايرن إلى إعلان أن ساديو ماني يستطيع تعويض رحيل ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة للعب في الدوري الإسباني كما أنه من المفارقات أن ناجلسمان يواجه لايبزيج في هذه الليلة وهو الفريق الذي كان يدربه في الموسم قبل الماضي قبل القدوم إلى ملعب أليانز آرينا من أجل تدريب حامل لقب الدوري الألماني.





مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج





ويسعى بايرن ميونخ ضد لايبزيج اليوم إلى تحقيق أول بطولاته في هذا الموسم من خلال الضغط القوي على دفاع المنافس لتسجيل هدف مبكر وهي المدرسة التي ينتمي إليها ناجلسمان الذي يريد الهجوم باستمرار من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف بصرف النظر عن أسماء اللاعبين الموجودين في جعبته ولعب بايرن ميونخ أكثر من مباراة ودية قبل كأس السوبر الألماني كان أهمها الفوز بسداسية مقابل هدفين على دي سي يونايتد ثم الخسارة بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي في مباراة ودية قوية.



تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج سيعتمد على قوته الهجومية في وجود ساديو ماني وتوماس مولر وليروي ساني من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس خاصة أنه يمتاز بالقوة الدفاعية بعد التعاقد مع ماتياس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي وآدم أزنو نجم الغرب لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق.





بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج





أما لايبزيج فإنه يحلم بتحقيق أول بطولة في هذا الموسم مع المدرب دومينكو تيديسكو الراغب في تقديم أوراق اعتماده لدى جماهير فريقه بعدما كان قد بثلاثية مقابل هدف على ساوثهامبتون الإنجليزي ثم خسر من ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح بخماسية نظيفة في إطار الاستعداد لمباراة بايرن ميونخ في بطولة كأس السوبر الألماني اليوم.



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