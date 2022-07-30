نقدم لكم رابط التقديم على وظائف امن المنشات 1444 للرجال عبر منصة أبشر job.sa بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

وتم فتح باب القبول والتسجيل لقوات امن المنشات على رتبتي (جندي أول وجندي) للرجال، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1444/1/1 حتى الخميس 1444/1/6، وذلك عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط التقديم على وظائف امن المنشات 1444 للرجال على رتبة "جندي أول" عبر منصة أبشر job.sa وشروط التسجيل، وهي كالتالي:-

موعد فتح باب التسجيل في الوظائف

بدأ من الساعة 10 صباح اليوم السبت الموافق 1 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 30 يوليو 2022م، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10 صباحا يوم الخميس الموافق 6 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 4 أغسطس 2022م.

شروط التسجيل في امن المنشات 1444 للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن حزمة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في تلك الوظائف، وهي كالتالي:

- في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- يلزم أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

- يلزم أن يكون المتقدم ليس محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- يلزم أن يكون المتقدم لم يسبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

- يلزم أن يكون المتقدم قد أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المركز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

- يلزم أن لا يكون المتقدم موظفًا بأي قطاع من القطاعات العامة الحكومية.

- يلزم عدم الزواج من غير مواطنة سعودية.

- يلزم أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية المعمول بها.

- يلزم توفر المؤهل التعليمي والفني المطلوبين، ومصادقته من جهة الاختصاص.

- يلزم كذلك اجتياز اختبارات القبول وإجراءاته، والمقابلة الشخصية عند المراجعة والمطابقة.

- يتم التقديم على وظائف أمن المنشآت من خلال منصة أبشر للتوظيف.

رابط التقديم على وظائف امن المنشات 1444

رابط التقديم على وظائف قوات امن المنشات 1444، من خلال بوابة أبشر الرسمية (اضغط هنـــــــا)، التسجيل لقوات امن المنشات 1444 على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر المنصة الإلكترونية.