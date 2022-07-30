برقم الجلوس واسم الطالب والشعبة.. نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الفجر

نتيجة الثانوية العامة

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، ننشر لكم نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم، حيث يعتمدها قريبا الدكتور طارق شوقي، وللحصول عليها يتطلب إدخال بيانات الطلاب المكونة من (رقم الجلوس واسم الطالب والشعبة) وهناك بيانات إضافية آخرى يتم إضافتها للتسجيل عبر موقع “الفجر”.

ووفقا لمصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبين أن الكنترولات مازالت تعمل على تصحيح باقي المواد، نافيا صحة ما ورد مؤخرا بأن هناك أشخاص تعمل على تعديل الدرجات داخل الكنترولات، مشددة على أن الكنترولات مؤمنة والأعمال بداخلها تتم بشكل شفافية ودقة.

وهناك مواد تم تصحيحها ومواد مازالت تحت قيد التصحيح والمراجعة، حيث ينتظر الطلاب في قلق وحيرة من أمرهم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وينتظرون اعتمادها لظهورها بالنسبة المئوية والمجموع الكلي.

ومن جهته، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون قريبا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقال «أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية».

فيديو يوضح موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ومعلومات حول تصحيح المواد



وفي الفيديو السابق تم عرض ما يلي:

أبرز محطات الثانوية العامة 2022.. من الامتحانات إلى النتيجة المنتظرة

- انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 26 يونيو 2022 بمادة اللغة العربية

- ضبط الطلاب المتورطين في تصوير أسئلة الامتحانات وحرمانهم من أداءها لمدة عامين «الحالي والمقبل».

- إجمالي حالات الغش طوال مدة الامتحانات لم تتجاوز 90 حالة.

- وزير التعليم يؤكد أن ظاهرة تسريب الامتحانات اختفت منذ عام 2018 وآخر تسريب حدث في 2017.

- في حالة شطب إجابة واختيار أخرى في البابل شيت سيتم اختيار المشطوب عليها وترك التي عليها «علامة ×».

- وزير التعليم يؤكد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 أول أسبوع من أغسطس المقبل.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني 20 أغسطس المقبل وتنتهي 30 من نفس الشهر.

- التظلم على امتحانات الثانوية للمادة 300 جنيه بعد 15 يوما من إعلان النتيجة.

- الانتهاء من تصحيح 8 مواد في امتحانات الثانوية العامة.

- تصحيح الامتحانات بالماسحات الضوئية ودون تدخل بشري.

- الانتهاء من أعمال التقدير للمواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء».

- بعد تصحيح كل مادة يتم مراجعة أعمال التصحيح التي تمت في 5% من أوراق البابل شيت التي تم تصحيحها للتأكد من مطابقتها لأعمال التقدير الإلكترونية.

للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها يمكنكم تسجيل البيانات عبر بوابة الفجر الإلكترونية

- يمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تصلك النتيجة فور اعتمادها بكل سهولة:

1- الدخول على بوابة الفجر الإلكترونية هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

2- اكتب الاسم صحيح بعد الدخول عبر رابط.

3- يمكنك كتابة رقم الجلوس.

4- يمكنك كتابة البريد الإلكتروني.

5- كما يمكنك كتابة رقم التليفون.

6- اضغط على «سجل الآن».