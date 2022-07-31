أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 31 يوليو 2022

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اسعار العملات الاجنبية
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سجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، مع عودة البنوك للعمل، اليوم الأحد 31 يوليو 2022، نفس معدلاتها السابقة، وذلك تراجع سعر اليورو والجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار اليوم


استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر اليورو الأوروبي اليوم

 

سجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.10 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.08 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.12 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وسجل اليورو في العربي الإفريقي 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصرى، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

 

سجل في بنكي الأهلي ومصر  سعر22.71 جنيه للشراء، و22.83 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.

 


سعر الريال السعودي اليوم


كما ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم


واستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

أسعار الدرهم الإماراتي


واستقر أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

 

أسعار الدولار اليوم في مصر  


كما استقر سعر الدولار  أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار في البنك المركزى المصري

18.87 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

 


سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

مصر

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