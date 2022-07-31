ماذا فعلت أسعار اليورو فى مصر اليوم الأحد 31 يوليو 2022 ؟

الاقتصاد
اسعار اليورو
اسعار اليورو
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استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 31 يوليو 2022، مع عودة البنوك العاملة في مصر، بعد إجازة إسبوعية استغرقت يومين، محققة في متوسط تعاملات البنك المركزي المصري 19.11 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

 

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أسعار اليورو في بداية التعاملات اليوم الخميس 28 يوليو

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الدولار في أسبوع.. أسعار الدولار تستقر مقابل الجنيه بعد رفع الفائدة الأمريكية

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أسعار العملات العربية اليوم السبت 30 يوليو 2022

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أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 30 يوليو 2022

 

اليورو ينحفض 17 قرشا في أسبوع:

وانخفض سعر صرف اليورو نحو 17 قرشا في اسبوع مسجلا بنهاية تعاملات البنك المركزي نحو 19.11 جنيه  للشراء و19.20 جنيه للبيع  مقابل 19.28 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع كان قد استهل تعاملات الاسبوع عندها.

 

أسعار اليورو في البنوك اليوم السبت 30 يوليو 2022:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.12 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.06 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.27 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.12 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.16 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

 

الأسهم الأوروبية تحلق قرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع


أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، قرب أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع، مدعوما بسلسلة من الأرباح المبشرة لشركات من بينها مونكلير وإبس، في حين خففت بيانات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

واختتم المؤشر الأوروبي التداول على صعود 1.1 بالمئة عند 432.77 نقطة، مرتفعا لليوم الثاني على التوالي، مع زيادة أسهم إبسن 16.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة المستحضرات الدوائية الحيوية عن نتائج قوية ورفعت توقعاتها.

وحصلت أسهم الملابس الفاخرة على دفعة من مبيعات شركة مونكلير لصناعة السترات والتي ارتفعت أسهمها ثمانية بالمئة، بينما صعد سهم الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون 4.2 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

ومع ذلك، هبط مؤشر آي.بي.إي.إكس الإسباني 0.5 بالمئة مع تراجع بنك سانتاندير، ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو، بعد أن أخفق في تحقيق الأرباح التي سبق تقديرها.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ عامين، مما زاد من مخاوف حدوث ركود.

وجاء التقرير بعد يوم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، لكنه تخلى عن توقعاته بشأن حجم الزيادة المقبلة وأشار إلى أنه في مرحلة ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات.

الاقتصاد المصري

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