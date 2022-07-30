اسعار تذاكر المترو الجديدة وموعد تطبيقها وخطوات استخراج الكارت الذكي

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مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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يبحث العديد من المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة للذهاب إلى عملهم أو مدارسهم، عن اسعار تذاكر المترو الجديدة وموعد تطبيقها الرسمي وخطوات استخراج الكارت الذكي لمترو الأنفاق. 

أعلن مصدر مسئول بوزارة النقل عن اسعار تذاكر المترو الجديدة، والتي سيتم تطبيقها ابتدءًا من 1 أغسطس 2022، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لسد العجز في مصاريف التشغيل بخطوط مترو الأنفاق، مع زيادة أسعار الطاقة وخدمات التشغيل، كما أعلن وزير النقل أن الوزارة مضطرة لرفع الاسعار لكي تغطى نفقات الدولة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، اسعار تذاكر المترو الجديدة وموعد تطبيقها وخطوات استخراج الكارت الذكي، وهي على النحو التالي:-

اسعار تذاكر مترو الانفاق الجديدة

وقاموا المسئولين بوزارة النقل بالتعاون مع الشركة المشغلة للمترو، بتحديد قيمة الزيادة التي سوف تطبق على تذاكر المترو. 

وستشمل الزيادة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق، اسعار تذاكر المترو الجديدة، حيث ستتم إضافة مرحلتين بجانب المراحل الـ3 القديمة، وبهذا سوف تكون الزيادة المقترحة كالتالي:

اسعار تذاكر المترو الجديدة

- اسعار تذاكر المترو الجديدة للمرحلة الأولى الـ 9 محطات بـ سعر 6 جنيه

- اسعار تذاكر المرحلة الثانية الـ 16 محطة بـسعر 8 جنيه.

- اسعار تذاكر المترو الجديدة المرحلة الثالثة الـ 23 محطة بسعر 11 جنيه

- اسعار المرحلة الرابعة الـ 29 محطة بسعر التذكرة  14 جنيها. 

- اسعار المرحلة الخامسة لـ 39 محطة سعر التذكرة  19 جنيه.

سعر تذاكر المترو الجديدة

ومن جهتها، أعلنت الشركة المسئولة عن إدارة خطوط مترو الأنفاق؛ أنها ستبدأ بطباعة تذاكر جديدة، وسوف يتم العمل بها ووضعها على السيستم وفق الأسعار الجديدة، مع بداية الشهر أغسطس 2022. 

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القرار بشأن زيادة اسعار تذاكر المترو وأسعار القطارات تم اتخاذه بالفعل، وسوف يطبق بداية من أول أغسطس 2022، مضيفا أن الزيادة ستكون قليلة وذلك من أجل تغطية تكاليف التشغيل المتزايدة، والتي جعلت الوزارة مديونه للبنوك بـمبلغ  88 مليار جنيه، وأيضا هناك مديونية ب 5 مليارات لوزارة البترول.

خطوات استخراج الكارت الذكي لمترو الانفاق

- يجب التوجه لأقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو المختلفة.

- ثم شراء استمارة الاشتراك ويجب ملئ الاستمارة منها (محطة القيام ومحطة الوصول والاسم كامل والوظيفة …… الخ )، ويجب إرفاق عدد 2 صورة شخصيه بالاستمارة.

- الخطوة التالية هي ختم تلك الاستمارة من جهة العمل التي تتبع لها سواء كان (من الجيش – أو من الشرطة –  أو من ذوي الاحتياجات الخاصة… ). 

- بعد ذلك يتم تقديم الاستمارة لمكتب الاشتراكات، مع صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من شهادة الميلاد المميكنة لمن هم دون 16عام، ويجب أيضا تقديم صورة من الكارنية الخاص بمقدم الطالب سواء كان من (ذوي الإحتياجات الخاصة أو من الشرطة وهكذا … الخ).

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