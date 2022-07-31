رحلة فارس حميدة مغني "مفيش صاحب يتصاحب" من المهرجانات إلى التواشيح الدينية

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فارس حميدة
فارس حميدة
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تصدر اسم فارس حميدة، مغني المهرجانات المعتزل، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن اعتزاله الغناء الشعبي، والاتجاه إلى أداء التواشيح والابتهالات الدينية، فمن هو فارس حميدة؟

ونعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة.

- عرفه الجمهور في 2015، حينما ظهر فارس حميدة في كليب "مفيش صاحب يتصاحب".

- كان أحد أعضاء فريق شبيك لبيك الغنائي، والذين أطلق عليهم أيضا اسم "ولاد سليم اللبنانين".

- أعضاء الفريق هم: فارس حميدة، وحسن البرنس، وناصرغندي.

- أعضاء الفريق من محافظة الإسكندرية، وجاؤوا إلى القاهرة بعد نوالهم الشهرة.

- ظهر في مناظرة من قبل مع الملحن الكبير حلمي بكر في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار الفضائية.

- أغنية مفيش صاحب يتصاحب حصدت 10 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

- تعاقد الفريق مع شركة شعبيات.

- قرر فارس حميدة مغني المهرجانات، بعد أن بلغ من العمر 20 عامًا، ترك غناء المهرجانات والاتجاه إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.

- شارك فارس حميدة ابتهالاته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وقناته الخاصة على موقع يوتيوب، وطرح أولى أنشوداته الدينية تحت اسم "العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب".

- قال فارس حميدة: "مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة إلى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل".
 

الغناء الشعبي فارس حميدة مغني المهرجانات

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