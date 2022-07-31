من هو إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق؟.. 8 معلومات عن نجم السبعينيات

نهاية مأساوية تعرض لها لاعب الزمالك السابق، إبراهيم الدسوقي، بعدما توفى متأثرا بإصابته على يد ابنه خلال الأيام الماضية.

ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن إجابة سؤال، وهو: من هو إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق؟ وهو ما نعرضه لكم في السطور التالية:

الدسوقي يلعب لبنها والزمالك

- إبراهيم الدسوقي أحد أبرز نجوم كرة القدم في فترة السبعينات من القرن الماضي.

- إبراهيم الدسوقي لعب في فريق بنها، كان عضوًا في مجلس إدارة نادي بنها الرياضي.

- إبراهيم الدسوقي يُعد من أحد أعمدة نادي بنها تاريخيًا.

- لعب الدسوقي لنادي الزمالك، وكان واحدا من نجومه.

واقعة إلغاء الدوري

- له واقعة شهيرة لإلغاء الدوري العام في موسم 1971 - 1972، حصل إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك وقتها على ضربة جزاء ضد الأهلي، ونزل الجمهور الأحمر إلى الملعب اعتراضًا على قرار الحكم، فاعتبر الحكم الزمالك فائزًا، فانسحب الأهلي من بطولة الدوري، وتم إلغاء الموسم بالكامل.

واقعة القتل

- تعرض هو وزوجته خلال الأيام الماضية للاعتداء من قبل ابنه، الذي أثبتت التحريات أنه مدمن على تعاطي المخدرات.

- توفيت زوجته إثر الاعتداء.

- وبعد أيام من نقله إلى المستشفى توفى أيضًا متأثرا بإصابته.