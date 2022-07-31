مبنى واحد يعيش فيه 9 ملايين شخص.. كل ما تريد معرفته عن مدينة "ذا لاين" السعودية

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تصميم مشروع ذا لاين
تصميم مشروع ذا لاين في المملكة العربية السعودية
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أعلنت المملكة العربية السعودية، على لسان ولي عهدها، الأمير محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة ذكية حضارية جديدة أطلقت عليها اسم "ذا لاين" -أي الخط- الأمر الذي أثار ضجة كبيرة جدا نظرًا لتقدمها وتطورها الكبير سواء في التصميم أو حتى أسلوب المعيشة، أو التصاميم الجديدة الخاصة بالمدينة.

ونعرض لكم في السطور التالية كل ما تود معرفته عن مدينة "ذا لاين" والتي تعتبر جزءا مهمًا من مشروع نيوم الذي سبق وأعلنت عنه المملكة منذ عدة سنوات أيضًا، بتكلفة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.

موقع مدينة ذا لاين

تقع مدينة ذا لاين على البحر الأحمر، وهي جزء من المشروع العملاق الذي تتبناه المملكة العربية السعودية "نيوم".

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"عرضها 200 متر".. عمرو أديب يكشف تفاصيل مدينة "ذا لاين" في نيوم

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محمد بن سلمان يعلن عن تصاميم "ذا لاين" مدينة المستقبل في نيوم.. فيديو وصور

تكلفة إنشاء مدينة ذا لاين

وفقا لما أفادت به شبكة CNN الأمريكية، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلأى 500 مليار دولار.

تفاصيل مدينة ذا لاين

من المقرر أن تكون مدينة ذا لاين عبارة عن من مبنى واحد بارتفاع 500 متر عن سطح البحر، وعرض 200 متر فقط، وبطول 170 كيلومترا، ومن المقرر أن تُحاط المدينة كاملة بالمرايا.

العيش في مدينة ذا لاين

توفر مدينة ذا لاين تجربة فريدة في المعيشة، إذ لا يوجد بها انبعاثات كربونية، والبنية التحتية التي صُممت فيها اعتمدت على الطاقة المتجددة، والنظيفة، وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو مترًا مربعًا، ويتم توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية مما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب).

تصميم مشروع ذا لاين في المملكة العربية السعودية

في مدينة ذا لاين يمكنك  الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، بالإضافة لوجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

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ما هي مميزات مدينة ذا لاين؟

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مشروع نيوم "ذا لاين".. الإنسان محورها الأساسي


عدد سكان مدينة ذا لاين

من المتوقع أن تضم المدينة نحو 9 ملايين شخص.

معرض مدينة ذا لاين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن انطلاق معرض مجاني عن المدينة وتصميمها، في الفترة من 1 وحتى 14 أغسطس 2022م، في موقع سوبردوم بمدينة جدة، ويمكن من خلاله الاطلاع على تفاصيل التصاميم الخاصة بمدينة “ذا لاين” ونماذجها المعمارية المذهلة ومشاهدة الأفلام والمواد الخاصة بها تجربة ثريّة لن تجدها في مكان آخر.

قالوا عن مدينة ذا لاين

وصفها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بأنها تعيد ة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيس، وتحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها.

وقال عنها الإعلامي عمرو أديب إنها الوحيدة من نوعها في العالم، ولن تتكرر، مؤكدا أن كل هذه المشروعات تعود بالفائدة على المنطقة، وخاصة أن نيوم مشاطئة للشواطىء المصرية.

مشروع نيوم مدينة ذا لاين مدينة المستقبل في نيوم محمد بن سلمان يعلن عن تصاميم ذا لاين

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ما هي مميزات مدينة ذا لاين؟

مشروع نيوم "ذا لاين".. الإنسان محورها الأساسي

"عرضها 200 متر".. عمرو أديب يكشف تفاصيل مدينة "ذا لاين" في نيوم
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