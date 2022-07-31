أسعار الذهب اليوم الأحد 31-7-2022.. عيار 21 يستقر نسبيا

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد عند نفس معدلات أغلاق أمس، وذلك بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها اسعار الذهب في مصر منذ قرار رفع الفائدة الأمريكية، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في مصر الآن وجاءت كما يلي:



أسعار الذهب اليوم





الاوقية: 1766 دولار

عيار ٢١: 1015 جنيه

عيار ٢٤: 1160 جنيه

عيار ١٨: 870 جنيه

عيار ١٤: 678.6 جنيه

الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8120 جنيه

أسعار الذهب العالمي



ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.

وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.

أسباب ارتفاع اسعار الذهب وتوقعات الفترة القادمة



قال هاني ميلاد، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية،، إن أسعار الذهب قد ارتفعت بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة إلى 75 نقطة، مؤكدًا أن هناك ضبابية حول مستقبل أسعار الذهب بسبب التقلبات العالمية السريعة والتى يصعب التنبؤ بها.

كما أوضح أنه رغم ارتفاع أسعار الذهب إلا أن زيادة الأسعار لن تكون عائقًا أمام شرائه في أي وقت، مشيرًا إلى أن الارتفاع في سعر الذهب جاء عقب قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة، نتيجة التضخم الأمريكى، مع تعزيز احتمالات ألا يسرّع الفيدرالى الأمريكى وتيرة رفع الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر نتيجة ارتفاع السعر العالمي، مدفوعًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وجاء ذلك عكس التوقعات السابقة للقرار والتي أشارت إلى تراجع سعر الذهب، بسبب وجود علاقة عكسية بين أسعار الذهب وسعر الفائدة على الدولار.

ووصلت ارتفاعات أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بالمقارنة باسعار الأسبوع الماضي إلى نحو 31 جنيها، ويأتي ذلك الارتفاع الجنوني بسبب قرار رفع الفائدة الأمريكية الذي أثر على تحركات المعدن الأصفر في السوق المحلي ومن المتوقع ان تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أسعار مصنعية الذهب

بعد الزيادة الجديدة ارتفعت متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.

وتعمل شعبة الذهب حاليًا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.

وبدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%، مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري.



سعر الذهب في السعودية اليوم



سعر الذهب عيار 24 يسجل 206.91 ريالا.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.05 ريالا.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.81 ريالا.

سعر الذهب في الإمارات اليوم



سعر الذهب عيار 24 يسجل 202.56 درهما.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 177.24 درهما.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 151.92 درهما.

سعر الذهب في الكويت اليوم



سعر الذهب عيار 24 يسجل 16.98 دينارا.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 14.86 دينارا.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 12.73 دينارا.