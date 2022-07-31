أسعار العملات اليوم الأحد 31-7-2022 فى مصر.. الدولار يستقر

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 31-7-2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.20 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.86 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.



أسعار العملات اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنوك





استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.87 جنيه للشراء.



18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.10 للشراء، 19.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم





استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.86 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وأظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.



أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.20 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، حيث بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وعرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع، بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع، بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وعرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي

واستقر أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.



