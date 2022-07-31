اعرف تفاصيل درجات الحرارة اليوم 31-7-2022

حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية على توفير خدمة لمتابعيها وكل ما يتعلق بتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة يوميا إليكم السطور التالية:

درجات الحرارة في القاهرة وشبين وطنطا ودمنهور

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسكندرية وبلطيم ومطروح وسيوه والسلوم

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في بورسعيد ودمياط والزقازيق والاسماعيلية والسويس

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش ورفع وراس سدر ونخل

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 36

درجات الحرارة في نويبع وطابا وكاترين والطور وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 41

تفاصيل حالة الطقس في نقاط

-طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

-شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

-معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية

-مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء

-تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

-يشهد اليوم استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة.

-وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.