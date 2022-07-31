أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 31-7-2022.. تسجل 29 جنيها بالمزرعة

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 31-7-2022 بعد انخفاضها أمس لتصل لمستوى 29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وأشارت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إلي أن سبب الاستقرار يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف في مصر.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن



سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفعت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 29جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 32 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ ساسو 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

أسعار البيض



استقرت اسعار البيض في الاسواق المحلية اليوم الأحد 31-7-2022، مع استمرار طرح الحكومة كميات منه بالاسواق بأسعار مخفضة وفي متناول الجميه للسيطرة على اسعاره بالسوق والتى ارتفعت إلى 80 جنيه للطبق ليباع حاليا في الاسواق عند 58 جنيه.



وأكد "السيد"، أن تراجع أسعار طبق البيض في أرض المزرعة اثر على تراجع أسعار البيض بالنسبة للمستهلك، ليصل سعر طبيق البيض الابيض بقيمة تتراوح بين 60 إلى 62 جنيه، وكما انخفض سعر طبق البيض الأحمر للمستهلك إلى 65 كأقصى سعر.

وقال السيد، إن أسعار البيض في السوق المحلي انخفضت ببورصة الدواجن والبيض، حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة بقيمة 9 جنيه إلى 56 جنيه، وانخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيه إلى 60 جنيه.

وأضاف" السيد"، أن أسعار البيض بدأت بالتراجع مع قيام وزارة الزراعة بطرح كميات منه إضافية في الأسواق، وتراجع حجم مشترياته من قبل المستهلكين، ما أدى إلى طرح التجار الكميات المخزنة لديهم خوفا من انهيار الاسعار.

طرح كميات من البيض بالمجمعات الاستهلاكية

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض سعر طبق البيض إلى 62 جنيها بدلًا من 65 جنيها للطبق الواحد، موجهًا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوافر كميات البيض في المجمعات الاستهلاكية بالأسعار الجديدة.

أضاف بيان الزارة أن قرار وزير التموين جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن، وأشار إلى أن وزير التموين وجه بطرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.



وكانت أسعار بيع البيض للمستهلكين شهدت ارتفاعات حادة خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر طبق البيض إلى 80 جنيه في السوق المحلي، قبل أن تبدء الدولة من خلال وزارة الزراعة بطرح كميات إضافية منه بالاسواق بأسعار مخفضة تصل إلى 58 جنيه، ما ادي إلى انخفاض الاسعار إلى لتتراوح بين 60 و65 جنيه للكرتونة لجميع الأنواع.

انخفاض الأسعار لن يدوم

وكشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل انخفاض أسعار الدواجن، مؤكدًا أن هذا شيء غير إيجابي على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة للمنتج.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، إن المنتج لن يستمر في العملية الإنتاجية إن لم يجد هامش ربح.



ولفت إلى أن انخفاض استمرار انخفاض أسعار الدواجن لن يدوم أكثر من بضعة أسابيع، لأنه بعد تلك الفترة سيضطر بعض المنتجين للانسحاب من السوق والتوقف عن الإنتاج لتفادي نزيف الخسائر.



وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه لا بد من وجود نظرة شاملة لأزمة الدواجن، وسرعة الإفراج عن المواد التي تدخل في عملية الإنتاج مثل الذرة والصويا.



وأردف أن خامات الإنتاج ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة 20 %، موضحا أن هناك ذرة وصويا لم يتم الإفراج عنها لارتفاع السعر من 7 إلى 9 آلاف جنيه لطن الذرة.



عقوبات سماسرة البيض

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن سقوط 4 من سماسرة بيض الدواجن يعد جريمة قانونية تؤكد على دور الجهاز رقابي لمنع الممارسات الاحتكارية، موضحًا أن العقوبة قد تصل إلى 500 مليون جنيه.



وأوضح الدكتور محمود ممتاز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم السبت، أن جهاز حماية المنافسة حرك دعوى جنائية ضد أكبر 4 من سماسرة البيض، موضحًا أنه تم الكشف وجود تواصل يومي بين سماسرة البيض لرفع الأسعار.



وأشار إلى أن المتورطين ارتكبوا جريمة رفع الأسعار على المواطنين، وستصل عقوبتهم إلى غرامة قدرها 500 مليون جنيه لكل شخص منهم.



وكشف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن قضايا تمكن الجهاز من الكشف عنها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن القضايا تنوعت بين السلع الغذائية، وشركات الرعاية الصحية، والمستشفيات، والتصدي لمخططات لرفع الأسعار.

وأشار إلى أن التكامل في العمل مع الأجهزة هي الأساس، ويربطهم برتوكولات تعاون، إلى صلات وثيقة ولجان مشتركة للتنسيق من أجل مصلحة المواطن المصري.