جدول مباريات اليوم - ليفربول أمام ستراسبورج.. ومصطفي محمد ضد باريس سان جيرمان في نهائي السوبر الفرنسي

جدول مباريات اليوم الأحد الموافق 31-7-2022 والذي يشهد العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية.

ومن أبرز مباريات اليوم الأحد ثلاثة مواجهات في بطولة الدوري المصري حيث يلتقي غزل المحلة مع سموحة، بينما يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره ايسترن كومباني، ويصطدم طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري.

أما على المستوى الأوروبي، يخوض مصطفي محمد لاعب منتخبنا الوطني أول مباراة له مع فريقه الجديد نانت أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

ويقدم الفجر الرياضي جدول مباريات اليوم الأحد 31-7-2022

الدوري المصري:

سموحة ضد غزل المحلة الساعة 6:30 مساءً على قناة أون تايم سبورت

سيراميكا كليوباترا ضد ايسترن كومباني الساعة 6:30 مساءً على قناة أون تايم سبورت

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندي الساعة 9:0 مساءً على قناة أون تايم سبورت

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد نانت الساعة 8 مساءً على قناة بي إن سبورت HD2

مباريات ودية

مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو الساعة 5 مساءً

مارسيليا ضد ميلان الساعة 6 مساءً

ليفربول ضد ستراسبورج الساعة 8:30 مساءً على قناة الشارقة

كأس العرب للشباب

مصر ضد المغرب في ربع نهائي كأس العرب الساعة 8 مساءً على قناة السعودية الرياضية الأولى

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو عبر قناة الرابعة العراقية هذا بالإضافة إلى نقلها عبر قناة مانشستر يونايتد على اليوتيوب.



تردد قناه الرابعه العراقيه hd على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: 11334.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.